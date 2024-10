Hansesun Tirol spendet Photovoltaik-Anlage für SOS-Kinderdorf in Imst

Das SOS-Kinderdorf Tirol in Imst ist 75 Jahre alt. Es war das erste SOS-Kinderdorf weltweit. Zum Jubiläum hat der regionale Photovoltaik-Spezialist Hansesun nun eine Solaranlage gespendet und installiert.

Seit 75 Jahren setzt sich das SOS-Kinderdorf für Kinder ein – und das in mittlerweile 130 Ländern. Das weltweit erste SOS-Kinderdorf in Imst spart ab sofort mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage Kosten und will so mehr Mittel für die optimale Betreuung der Kinder aufwenden können. Der regionale PV-Spezialist Hansesun spendete zum Jubiläum die Solaranlage. „Sonnenstrom leistet einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft. Wir steuern als regionale Spezialisten starke PV-Anlagen bei. SOS-Kinderdorf engagiert sich seit 75 Jahren für die Gesellschaft. Wir finden, das passt gut zusammen und unterstützen gerne“, sagt Hannes Wultschnig, Geschäftsführer von Hansesun Photovoltaik Tirol.

Das SOS-Kinderdorf Tirol in Imst hat man 1949 nach der Idee des Gründers Hermann Gmeiner errichtet. Die Kinderrechtsorganisation bietet mehr als 200 Kindern und Jugendlichen in Tirol ein wohlbehütetes Zuhause und berät und begleitet rund 500 junge Menschen sowie ihre Familien. Zudem setzt sich das SOS-Kinderdorf Tirol für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine ein.

„Solar-Lalala“ unterstützt Photovoltaik-Anlage für SOS-Kinderdorf

Hansesun verwirklichte mit dem ORF Tirol, tausenden Radiohörer:innen und den Partnern Solaredge, Aerocompact und Energy3000 die PV-Anlage mit einer Spitzenleistung von 10 kW. Die liefert ab sofort rund 10.000 Kilowattstunden sauberen Strom pro Jahr – und deckt etwa ein Drittel des Energiebedarfs.

Ein Gewinnspiel auf ORF Radio Tirol bildete breitenwirksam Bewusstsein für die Bedeutung regionaler, erneuerbarer Energieerzeugung. Beim „Solar-Lalala“ im Mai sangen Kinder Hits, die die Hörer:innen erraten mussten. Jede richtige Antwort gab zwei PV-Module für das SOS-Kinderdorf und eine Solar-Powerbank. 15 Gewinner:innen wurden bei der Übergabe am 27. September im SOS-Kinderdorf geehrt. Mit dabei war auch der Hansesun-Markenbotschafter Joachim Puchner, ein ehemaliger Skirennläufer, der im August bei der Montage der PV-Anlage mithalf. Die Aktion für den guten Zweck war ein voller Erfolg. „Die Tirolerinnen und Tiroler haben sich richtig ins Zeug gelegt und mit Begeisterung mitgemacht. Wenn wir zusammenhalten, ist vieles machbar. Das ist der Beweis“, sagt ORF Tirol-Landesdirektorin Esther Mitterstieler.

Bei einer PV-Anlage soll es nicht bleiben: Hansesun und die Kooperationspartner planen für 2025 eine Wiederholung der erfolgreichen Radio-Gewinnspielaktion. „Der große Zuspruch bestätigt unseren Weg: Das SOS-Kinderdorf soll möglichst bald energieautonom und damit unabhängig werden. Der erste Schritt ist getan. Jetzt wünschen wir viel Sonnenschein und Freude“, sagt Hannes Wultschnig.

Auch für das SOS-Kinderdorf Vorarlberg hat Hansesun bereits eine PV-Anlage installiert.

Quelle: Hansesun | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH