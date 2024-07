Photovoltaik-Spezialist Hansesun besteht seit 10 Jahren

Zum zehnjährigen Jubiläum hat die in Österreich, Süddeutschland, Liechtenstein und der Schweiz tätige Hansesun-Gruppe einen Umsatzrekord von 70 Millionen Euro erzielt.

9.000 Photovoltaik-Anlagen in zehn Jahren: Hansesun realisiert seit 2014 Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher im Bodensee- und Alpenraum. Die international tätige Gruppe ist in Vorarlberg, Tirol, Süddeutschland, Liechtenstein und der Schweiz aktiv und beschäftigt mehr als 120 Fachkräfte. Die Unternehmensgruppe erzielte zum zehnjährigen Jubiläum im Geschäftsjahr 2023 einen Rekordumsatz von 70 Millionen Euro. „Die Sonne liefert die Energie, wir sorgen für die optimale Verwertung. Seit zehn Jahren setzen wir uns gemeinsam mit vielen engagierten Menschen für die Energiewende ein“, sagt Marketing- und Vertriebsleiter Andreas Müller. Hansesun errichtet Photovoltaik-Anlagen auf privaten, gewerblichen und industriellen Dächern.

Hansesun ist seit 2014 in Vorarlberg aktiv und wagte 2020 den Sprung in die Schweiz. 2021 folgten Standorte in Deutschland und Tirol und 2022 der Einstieg in Liechtenstein. Starke Nachfrage infolge der europaweiten Energiekrise, hohe Qualität und Weiterempfehlungen brachten ein starkes Wachstum. In nur drei Jahren steigerte die Gruppe den Umsatz von 10 Millionen Euro (2020) auf 70 Millionen Euro (2023) und verdoppelte den Personalstand auf 120 Fachkräfte. In den nächsten Jahren plant Hansesun weiteres Wachstum und investiert weiter in die Standorte und den E-Auto-Fuhrpark.

Ab 2024 will das Unternehmen jährlich 2.000 Photovoltaik-Anlagen installieren und an allen Standorten Marktführer im Umkreis von 100 Kilometern sein. „Das Interesse an Sonnenstrom ist nach wie vor sehr hoch. Die Menschen wollen sich an der Energiewende beteiligen, gegen Blackouts vorsorgen und langfristig finanziell profitieren“, sagt Andreas Müller. Der Erfolg nützt auch der Gesellschaft. Hansesun bringt sich seit Jahren bei sozialen Projekten ein, unterstützt das Vorarlberger Kinderdorf, SOS-Kinderdorf Tirol und Vorarlberg sowie die Tafel „Tischlein deck dich“.

