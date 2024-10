RCT Power: Stromspeicher mit mehr als 10 GWh ausgeliefert

Der deutsche Stromspeicherhersteller RCT Power wächst mit Großaufträgen aus den USA und Australien kräftig. Das Unternehmen vom Bodensee will mittelfristig in die globale Top-5 der Branche aufsteigen.

Der Konstanzer Stromspeicher-Produzent RCT Power hat infolge mehrerer Großaufträge mittlerweile ein Volumen von 10 Gigawattstunden (GWh) an Batterien ausgeliefert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit der Auslieferung von 50 Großspeichern der CESS 200-Klasse (für Gewerbe- und Industrie) in die USA diese Größenordnung überschritten. Damit seien jetzt so viele RCT Power Batteriespeicher weltweit in Betrieb, dass damit mehr als eine Million Haushalte für einen Tag komplett über RCT-Batteriespeichern betrieben werden könnten.

Ferner erhielt RCT für verschiedene Großprojekte aus Australien Aufträge über insgesamt 2.1 GWh an Batteriekapazität von Batteriespeichern der GESS-Klasse (für Netzanbindung). Dieser Großauftrag stehe in den kommenden Monaten vor der Auslieferung. Er sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Großspeichertechnologie von RCT Power mit Batteriespeichern von jeweils bis zu 5MWh (Megawattstunden) erfolgreich auf dem Weltmarkt zum Einsatz komme.

Die RCT Power stelle in Europa auch Speichertechnologie im Bereich der Leistungsklasse für Wohn- und Kleingewerbe von 4 bis 100 Kilowatt Leistung und einer Speicherkapazität von 4 bis 200 kWh zur Verfügung. Für dieses Marktsegment sei die RCT Power Systeme jährlicher Testsieger der sogenannten „Speicher Inspektion“ von der HTW Berlin. Über das gesamte Jahr funktionierten die RCT Power Systeme demnach so effizient, dass nur 3,6% Gesamtverluste entstünden. Damit ist das Testsieger System über 3-mal so effizient wie andere Systeme am Markt.

Als Anbieter von integrierten Systemlösungen für Wechselrichter und Speicher unterscheide sich das Unternehmen von Wettbewerbern, die meist nur einzelne Produktkomponenten herstellen. Diese Position plant RCT Power weiter auszubauen.

RCT will in die Top 5 der Speicherhersteller

Gleichzeitig sei das Unternehmen im Begriff, neue Geschäftsfelder und Märkte erschließen. So seien bereits erste Projekte mit Großspeichern für Gewerbe und Industrie in Europa zur Umsetzung gekommen. In Planung seien hier für alle Leistungsklassen weitere Projekte in der DACH-Region und in weiteren europäischen Ländern. Das Ziel bis 2026 ist es, als international tätiges Unternehmen in die TOP 5 der größten Speicherhersteller weltweit vorzurücken.

Der Speichersystemhersteller habe ferner Jahr für Jahr den Umsatz verdoppelt. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland stieg seit 2018 von 23 auf über 50. Weltweit beschäftigt das Unternehmen inzwischen mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 80 Prozent in China und 20 Prozent in den USA, Deutschland, Australien und anderen asiatischen Ländern.

RCT Power betreibt weltweit eigene Werke und Standorte. Die gesamte Produktionsfläche beträgt rund 73.000 m² in Deutschland, China und Malaysia. Die aktuelle Produktionskapazität liegt bei 60.000 Heimspeichersystemen am Produktionsstandort Augsburg und der Konstanzer Partnerstadt Suzhou China und 25 GWh für Batteriespeicher-Systeme. Bis Ende 2025 soll diese Kapazität auf 40 GWh ausgebaut werden.

Mehr als 150 Patente

Das Unternehmen betreibt ein Entwicklungszentrum in Konstanz und zwei in China. Insgesamt hält RCT Power mehr als 150 Patente, 13 Prozent davon sind Erfindungspatente. Zu den jüngsten Produktinnovationen gehören Gewerbe-Speicherlösungen (CESS), einphasige Stromspeicher für den europäischen Heim-Markt (RESS), der RCT Power Manager ein neues EMS zur umfassenden Steuerung von Stromspeichern sowie Grid Energy Storage Solutions (GESS), die in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern entwickelt wurden.

Quelle: RCT Power | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH