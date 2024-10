Synhelion liefert Solarkraftstoff für Schweizer Schiffsverkehr

Neuer Auftrag für den Solartreibstoffhersteller Synhelion: eine Schifffahrtsgesellschaft auf dem Vierwaldstätter See will künftig mit Solarkraftstoff ablegen.

Die Synhelion hat einen Fünfjahresvertrag über die Abnahme von Solarkraftstoff für den Schiffsverkehr auf dem Vierwaldstättersee unterzeichnet. Vertragspartner ist die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG . Die SGV will jährlich fast 100 Tonnen Solartreibstoff für den Betrieb ihrer Flotte kaufen, teilten die Beteiligten mit. Damit sei die SGV das erste Schifffahrtsunternehmen der Welt, das den Solarkraftstoff von Synhelion nutzt.

Die Dampfschiffe der SGV, die seit über einem Jahrhundert zum Landschaftsbild des Vierwaldstättersees gehören, wurden ursprünglich mit Kohle und später mit fossilem Heizöl betrieben. Mit den Drop-in-Solartreibstoffen von Synhelion ließen sie sich ohne Änderungen am Motor auf erneuerbare Energie umstellen. Der Solarkraftstoff soll aus der Anlage RISE in Spanien stammen, die ab 2027 in Betrieb gehen soll.

„Durch die Unterzeichnung eines Abnahmevertrags unterstützt SGV direkt den Ausbau unserer Solartreibstofftechnologie und ist ein Pionier im Bereich Solartreibstoffe.“ Das sagte Philipp Furler, Co-CEO und Mitbegründer von Synhelion. „Diese Vereinbarung beweist den Bedarf an erneuerbaren Kraftstoffen im maritimen Sektor.“

Ab 2027 will die SGV ihr historisches Dampfschiff Gallia im Rahmen des neuen Exklusivangebots „Legenden vom Vierwaldstättersee“ vollständig mit Solarkraftstoff betreiben. Stefan Schulthess, Geschäftsleiter der SGV AG, ergänzt: „Wir sind bestrebt, unseren CO2-Fussabdruck zu verkleinern, indem wir den Einsatz von fossilen Brennstoffen minimieren. Die erneuerbaren Solartreibstoffe von Synhelion bieten die ideale Lösung, um unsere historischen Dampfschiffe zu entfossilisieren.“

Im Juni 2024 weihte Synhelion DAWN ein, die weltweit erste industrielle Solarbrennstoffanlage in Jülich. Für die Zukunft plant das Unternehmen den Bau seiner ersten kommerziellen Solarbrennstoffanlage in Spanien mit einer angestrebten Produktionskapazität von 1.000 Tonnen Solarbrennstoff pro Jahr. Sie werde Kerosin, Diesel und Benzin aus erneuerbaren Energien produzieren und Pionierkunden aus verschiedenen Transportsektoren beliefern.

