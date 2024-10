Kooperation zwischen Otovo und VW E-Mobilitätsmarke Elli

Mit einer neuen intelligenten Wallbox will VW für das Laden von E-Autos Überschussstrom der PV-Anlage nutzen. Kunden können in diesem Kontext PV-Systeme von Otovo erwerben.

Das PV-Unternehmen Otovo kooperiert mit der VW-Marke Elli im Rahmen eines neuen Wallbox-Angebots des Auto-Konzerns. Wie VW mitteilte handelt es sich um eine Pilot-Partnerschaft. Konkret geht es um die Einführung einer neuen Smart Charging Wallbox in Europa durch die VW-Tochter Volkswagen Charging Group, die den Markennamen Elli verwendet. Das „Elli Charger 2“ genannte Produkt beziehe die heimische Photovoltaikanlage ein (Solar-Überschussladen) und könne Marktpreis optimiert laden. Das bedeutet, dass das Elektrofahrzeug immer dann lädt, wenn der Strom günstig ist.

In diesem Zusammenhang können Kundinnen und Kunden zur Wallbox von Elli auch eine Photovoltaikanlage von Otovo beziehen. Die Partnerschaft von Elli mit dem norwegischen PV-Händler werde zunächst in Deutschland bei ausgewählten Volkswagen Händlern (unter anderem in Hamburg, Ulm, Augsburg) als Pilotprojekt ausgerollt. Langfristig sei eine europaweite Ausweitung geplant.

„Der Elli Charger 2 trägt dazu bei, Elektroautos umweltfreundlicher zu laden“, sagt VW-Manager Giovanni Palazzo. „Er sorgt dafür, dass E-Autos dann geladen werden, wenn viel grüner Strom verfügbar und günstig ist. Darüber hinaus schaffen wir mit unserem Portfolio einen Rahmen, um Elektroautos in Zukunft als Speicher für Strom zu nutzen und das Stromnetz so zu stabilisieren.“

Quelle: VW Charging / Otovo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH