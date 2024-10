SunOyster: Mehr Photovoltaik für Gewerbedächer mit Leichtmodulen

Klassische PV-Anlagen haben für viele Gewerbedächer ein zu hohes Gewicht. SunOyster Systems installiert alternativ Leichtmodule und hat dafür eine Ausschreibung in Baden-Württemberg gewonnen.

Die SunOyster Systems (SOS) will mit Leichtmodulen mehr Photovoltaik auf Gewerbedächer bringen. Das teilte das Unternehmen aus Halstenbek bei Hamburg mit. Denn es gebe ein Problem. Etwa 50 Prozent aller flachen Gewerbedächer in Deutschland haben keine ausreichende Lastreserven für eine klassische PV-Anlage. SOS hat für diese Fälle PV-Leichtmodule im Angebot, die direkt auf dem Dach verklebt würden.

„Unsere PV-Leichtmodule haben eine Front aus getempertem Glas“, sagt Amelie Krahl, Vertriebsleiterin bei SOS. „Sie wiegen rund 6 kg pro m2 inklusive des Klebers. Im Vergleich mit einer konventionellen PV-Anlage mit ca. 50-60 kg pro m2 sozusagen ein Fliegengewicht und dabei mit fast identischem Wirkungsgrad wie normale Hochleistungsmodule“.

In diesem Zusammennhang berichtet das Unternehmen über gewonnene Ausschreibungen im Oktober 2024. So habe die Liegenschaftsverwaltung des Landes Baden-Württemberg SunOyster Systems den Zuschlag erteilt. Bei einem Flachdach des Finanzamts Sinsheim stelle sich dasselbe Problem wie bei vielen Gewerbe- und Behördendächern.

Die Traglast des Daches reichte für normale PV-Module mit Beschwerung nicht aus. Weil das Land Baden-Württemberg alle öffentlichen Gebäude mit Solarenergie ausstatten will, habe man auch für dieses Dach intensiv nach einer Lösung gesucht. Jetzt sei der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg fündig geworden.

Dr. Carsten Corino, Geschätsführer bei SOS: „Unsere SunOyster PV- Leichtmodule mit Glasbeschichtung lagen preislich auf Augenhöhe mit normalen Modulen.“ Das Projekt mit 45 kWp soll noch in diesem Jahr in die Realisierung gehen.

Quelle: SunOyster Systems | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH