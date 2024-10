E-Ladespezialist XCharge eröffnet Testzentrum in Hamburg

Der chinesische Spezialist für Ladelösungen XCharge verstärkt sein Engagement in Europa. Am Hauptsitz in Hamburg eröffnet er eine neue Testanlage zum Laden von E-Fahrzeugen.

Die mit Hauptsitz in China ansässige XCharge hat eine neue Testanlage in Hamburg eröffnet. Das Unternehmen ist unter anderem an der New Yorker Börse notiert und auf batterieintegrierte Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert. Mit dem neuen Testzentrum will es seine Präsenz auf dem europäischen Markt stärken. Ziel sei, die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland voranzutreiben und die Beziehungen zu europäischen Kunden und Partnern weiter zu stärken.



Hintergrund der Aktivität: der Bedarf an einer zuverlässigen Ladeinfrastruktur steige täglich. Darüber hinaus erfordern unterschiedliche Anwendungsszenarien wie öffentliche Ladestationen, Handelszentren, E-Busse und Firmen-Flotten mit unterschiedlichen Leistungsgrenzen, Ladeanforderungen und Anwendungsfällen flexible Lösungen. Entsprechend erweitere XCharge die F&E-Kapazitäten mit dem neuen Testzentrum. Hamburg sei Standort für den europäischen Hauptsitz. Das Testlabor biete umfassende Möglichkeiten, das gesamte Produktportfolio von XCharge Europe zu testen.



„Mit der Eröffnung unserer Testanlage in Hamburg lösen wir unser Versprechen ein, mehr Wertschöpfung nach Europa zu bringen“, sagt Albina Iljasov, Head of Europe bei XCharge Europe. „Uns ist es besonders wichtig, unsere europäischen Kunden besser zu verstehen und auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können.“



Ein Schwerpunkt des Prüflabors sei die Sicherstellung der Kompatibilität mit neuesten Elektrofahrzeugmodellen, wobei neben Pkw auch E-Lkw und E-Busse zu berücksichtigen seien. „Wir wollen unseren Kunden ein echtes ‚Hands-on‘-Erlebnis bieten“, sagt Iljasov. „Sie können selbst sehen, fühlen und erleben, wie unsere Ladestationen funktionieren und wie einfach sie zu bedienen sind.“ Darüber hinaus ermöglicht das Labor die Integration mit verschiedenen Backend-Systemen, bietet Anpassungsmöglichkeiten für Software und unterstützt die zukünftige Produktentwicklung durch Marktforschung.



XCharge Europe bringt mit dieser Initiative einen wichtigen Teil seiner Entwicklung noch näher an den europäischen Markt. Das Testgelände in Hamburg ergänzt das 2023 eröffnete Testlabor in Madrid. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seine F&E-Aktivitäten in Hamburg sukzessive auszubauen.

Quelle: XCharge Europe GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH