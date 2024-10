25,4 Prozent Wirkungsgrad: Longi stellt neuen Rekord für kristalline Photovoltaik-Module auf

Erstmals seit 1988 hat ein chinesisches Unternehmen den Weltrekord für kristalline Photovoltaik-Module aufgestellt. Mit 24,9 Prozent stand Maxeon aus Singapur zuletzt auf der Liste ganz vorn.

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi Green Energy Technology hat einen neuen Weltrekord für den Wirkungsgrad kristalliner Siliziummodule aufgestellt. Laut dem jüngsten Zertifizierungsbericht des Fraunhofer ISE in Deutschland erreichte der Wirkungsgrad des mit Longi HPBC 2.0 Solarzellen bestückte Photovoltaik-Modul 25,4 %. Das ist laut Longi der höchste bisher gemessene Wirkungsgrad für kristalline Photovoltaik-Module und damit ein neuer Rekord.

Dies ist laut Longi das erste Mal seit 1988, dass ein chinesisches Solartechnologieunternehmen den Weltrekord aufstellt und zum ersten Mal seit 36 Jahren eine chinesische PV-Marke in der maßgeblichen Liste der Effizienzrekorde für kristalline Siliziummodule weltweit erscheint. Der Rekord für kristalline Photovoltaik-Module von Longi soll in die internationale, maßgebliche Photovoltaik-Rekordliste „Martin Green Module Efficiency World Historical Record List“ und in die Rekordliste des United States Renewable Energy Laboratory (NREL) aufgenommen werden.

Rekord für kristalline Photovoltaik-Module bedeutender Sprung

Der Wirkungsgrad des Solarmoduls von 25,4 % bedeutet laut Longi im Vergleich zur langsamen Verbesserung des Wirkungsgrads in den letzten zehn Jahren einen bedeutenden Sprung. Somit hat Longi erstmals die Marke von 25 % für den Wirkungsgrad von PV-Modulen aus kristallinem Silizium von Martin Green und NREL geknackt und den Wirkungsgrad von 24,9 % übertroffen, den IBC-Module von Maxeon im Januar dieses Jahres erreicht hatten.

Longi weist darauf hin, dass die XBC-Technologie mit ihrer effizienten Struktur und ausgezeichneten Kompatibilität den Weltrekord achtmal in Folge gebrochen und die Liste der Effizienzrekorde für kristalline Siliziummodule fast monopolisiert hat. Das belege die unvergleichliche technologische Führungsposition der BC-Technologie.

Der Wirkungsgrad von kristallinen Siliziummodulen bezieht sich auf die Fähigkeit von Solarmodulen, die empfangene Sonnenenergie in elektrischen Strom umzuwandeln. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass mit der gleichen Fläche von Solarmodulen mehr Strom erzeugt werden kann. Somit trägt das dazu bei, die Installationsfläche zu verringern, die Systemkosten zu senken und die Energieausbeute zu erhöhen.

Für Solarzellen hatte Longi im Mai einen neuen Wirkungsgrad-Rekord von 27,3 Prozent erreicht.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH