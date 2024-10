Dehn erweitert Überspannungsschutz für DC-Seite von Photovoltaik-Anlagen

Der Dehncube YPV ist eine vorkonfektionierte Systemlösung, die die DC-Seite des Photovoltaik-Wechselrichters vor Überspannungen schützt. Jetzt hat der Hersteller das Sortiment erweitert.

Dehn, Anbieter von Blitz- und Überspannungsschutz-Lösungen, erweitert sein Sortiment der Dehncube YPV-Produktfamilie um zusätzliche Varianten, die speziell auf die vielfältigen Anforderungen moderner Photovoltaik-Anlagen zugeschnitten sind. Die neuen Überspannungsschutzgeräte bieten eine anschlussfertige Lösung, die für die Schutzart IP 65 ausgelegt und kompakt gestaltet ist.

Der Dehncube YPV ermöglicht die Nachrüstung von Überspannungsschutz in bestehenden Photovoltaik-Systemen und ist für private und kleine gewerbliche Anwendungen geeignet. Um eine noch breitere Palette an Systemanforderungen abzudecken, will das Unternehmen die Dehncube-Produktfamilie perspektivisch weiter vergrößert.

Der Dehncube YPV ist eine vorkonfektionierte Systemlösung, die die DC-Seite des Wechselrichters vor Überspannungen schützt. Die neuen Produktvarianten bieten flexible Anschlussmöglichkeiten, wie Push-in-Technik oder original MC4-Steckverbindungen. Sie sind für Photovoltaik-Systeme bis 1200 V Stringspannung erhältlich. Die Systemlösungen sind für 1MPPT – und 2MPPT und demnächst auch für 3 MPPT-Anwendungen verfügbar. Je nach Anforderung gibt es Dehncube YPV mit Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 oder Überspannungsableiter Typ 2. Sie sind geprüft nach EN 61643-31 und laut Hersteller einsetzbar in allen Photovoltaik-Systemen gemäß IEC 60364-7-712.

Die Dehncube Photovoltaik-Varianten sollen eine einfache und schnelle Installation durch die werksseitige Vormontage aller wichtigen Komponenten ermöglichen. Bei jeder Variante gibt es die Möglichkeit, zwei Schutzleiter einzuführen und anzuschließen. Dies ermöglicht einen impedanzarmen Anschluss und somit einen optimierten Schutzpegel für das gesamte PV-System inklusive Wechselrichter. Zudem soll eine einfach zugängliche Befestigung in der Rückwand des Gehäuses die Wandmontage erleichtern.

„Mit den Varianten des Dehncube YPV bieten wir unseren Kunden mehr Flexibilität und Sicherheit für ihre Photovoltaik-Anlagen“, sagt Bernd Moosburger, Produktmanager bei Dehn SE. „Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, sowohl neue als auch bestehende Systeme optimal zu schützen.“

Quelle: Dehn | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH