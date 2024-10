Photovoltaik-Mikrowechselrichter von Envertech mit 400 Watt Ausgangsleistung

Der Wechselrichterhersteller Envertech hat einen neuen, steckerfertigen Mikrowechselrichter für Solarmodule mit 180 bis 550 Watt DC-Leistung herausgebracht. Mit einer Ausgangsleistung von 400 Watt AC soll er sich besonders für Balkonkraftwerke mit nur einem Photovoltaik-Modul eignen.

Der EVT400 ist der kleinste Mikrowechselrichter von Envertech der neuen schwarzen Geräteserie. Die Variante EVT400-B ist für Balkonkraftwerke mit einem Solarmodul gedacht. Man kann aber auch zwei EVT400 für ein Balkonkraftwerk mit zwei PV-Modulen nutzen, oder eine höhere Zahl an Mikroinvertern zu einer größeren Solaranlage mit der Variante EVT400-R verbinden. Somit soll der neue Envertech EVT400 von kleinen Anlagen wie einem Balkonkraftwerk bis zu großen Installationen flexibel einsetzbar sein.

Die Ausgangsleistung des EVT400 beträgt 400 Watt. Seine Abmessungen betragen 16,3 x 16,4 x 35,5 cm und sein Gewicht ist 2,1 kg. Dank des integrierten WLANs soll der EVT400 Nutzenden die Überwachung und Steuerung ihrer Solaranlage ermöglichen. Mithilfe des optional erhältlichen Monitoring-Geräts Enverview EVB300 erhalten User:inenn in der zugehörigen App Zugriff auf Echtzeit- und historische Daten. Außerdem ermöglicht es die Benutzeroberfläche der App, defekte Photovoltaik-Module direkt zu identifizieren. Im Fall einer größeren Anlage mit mehreren EVT400 Mikrowechselrichtern lässt sich so genau feststellen, welches PV-Modul an welchem Wechselrichter defekt ist, um es anschließend zu reparieren oder zu ersetzen.

Mikrowechselrichter Envertech EVT400 ist TÜV-zertifiziert

Seit 2015 stellt Envertech bereits Mikrowechselrichter und Solarzubehör her. Der Hersteller achtet eigenen Angaben zufolge auf qualitativ hochwertige Komponenten und niedrige Gleichspannung, um Sicherheit und Langlebigkeit der Mikrowechselrichter zu gewährleisten. Dabei hat Envertech von Anfang an die VDE- und EMC-Bestimmungen erfüllt. Der EVT400 ist TÜV-zertifiziert und zusätzlich mit IP67 Schutz ausgestattet, sodass der Wechselrichter vor Staub sowie gegen zeitweiliges Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten geschützt ist. Die Betriebstemperatur des Wechselrichters bewegt sich zwischen -40°C und +65°C und er verfügt über eine Kühlung mit natürlicher Konvektion.

Die eigens für Balkonkraftwerke entworfene Variante TypB ist mit integriertem WLAN und einem Wechselstromanschluss ausgestattet, während TypR neben WLAN und Wechselstromanschluss zusätzlich über einen AC String Anschluss verfügt, womit man mehrere EVT400 zu einem String zusammenschließen kann. Optional kann das Kommunikationsmodul EVB300 hinzugefügt werden, insbesondere wenn die Solaranlage außerhalb des WLAN-Empfangs installiert ist. TypP ermöglicht ebenfalls den Zusammenschluss mehrerer Wechselrichter, verfügt über Powerline, aber nicht über WLAN. So eignet sich der Mikrowechselrichter sowohl für Privatkunden mit Balkonkraftwerk als auch für Installateure größerer Anlagen.

Der Mikrowechselrichter Envertech EVT400 verfügt über eine Garantie von 15 Jahren, die Nutzer:innen optional auf 20 Jahre erweitern können. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beträgt 89 Euro.

Das Unternehmen hat dieses Jahr auch größere Varianten von Mikroinvertern herausgebracht.

Quelle: Envertech | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH