Photovoltaik-Mieterstrom: Mieter-App von Metergrid

Der Mieterstrom-Anbieter Metergrid hat eine App für Mieter herausgebracht, mit der Mietende ihren Stromverbrauch überwachen können und Einblick in die hauseigene Photovoltaik-Anlage erhalten.

Die Mieter-App vom Metergrid zeigt die aktuelle Leistung der Photovoltaik-Anlage sowie den Gesamtstrommix im Gebäude an. So sehen Nutzer:innen auf einen Blick, wie viel grüner Strom aktuell erzeugt wird. Durch den Vergleich mit herkömmlichem Netzstrom visualisiert die App die individuellen CO₂- und Kostenersparnisse der Mieter. Die Darstellung der Ersparnisse und Stromquellen soll eine hohe Transparenz schaffen. Dadurch greifen Mieter:innen eher auf den günstigeren PV-Strom zurück. Das soll die Wirtschaftlichkeit des gesamten Mieterstromprojekts steigern.

Zudem haben Nutzer:innen jederzeit Zugriff auf ihre Tarifdetails und eine detaillierte Übersicht über die monatlichen Energieausgaben, sowie die perspektivische Möglichkeit, eigenständig ihre Abschläge anzupassen oder auf monatliche Zahlungen umzustellen. So sollen intransparente, hohe Nachtragszahlungen der Vergangenheit angehören. Mieter:innen können jederzeit ihre persönlichen Informationen wie Kontaktdaten, Zählernummern und Zahlungsinformationen sicher einsehen.

Mieter-App vom Metergrid einfach zu installieren

Nach dem Download für iOS oder Android erfolgt die Anmeldung über einen persönlichen Identifikationscode, den der Vermieter oder der Mieterstrombetreiber bereitstellt. Einzige Voraussetzung für die Nutzung ist, dass in dem Gebäude bereits Mieterstrom über Metergrid verfügbar ist. Innerhalb weniger Schritte ist der Anmeldeprozess abgeschlossen, sodass Mieter direkt auf ihrem Handy die ersten Verbrauchsdaten analysieren und in die Tiefe ihres Energieverbrauchs eintauchen können. „Die Mieter-App kann mehr als nur informieren – sie ist ein täglicher Begleiter in eine grünere Zukunft. Mit ihrer ansprechenden Optik und benutzerfreundlichen Handhabung begeistern sie Mieter, die das Potenzial von Mieterstrom voll ausschöpfen und dabei bares Geld sparen möchten,ˮ sagt Johannes Mewes, Co-Founder von Metergrid.

Aktuell befindet sich die Mieter-App von Metergrid in der Beta-Phase, bevor im Anschluss der Rollout für alle Kunden ermöglicht wird. „Durch die stetige Weiterentwicklung der Mieter-App, entsprechend den Bedürfnissen unserer Nutzer, reduzieren wir gleichzeitig den Verwaltungsaufwand für Betreiber erheblich. So schaffen wir für beide Seiten echten Mehrwert und leisten gemeinsam einen Beitrag zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Energienutzung“, sagt Jan Ramm, CTO von Metergrid.

Quelle: Metergrid | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH