The smarter E Award 2025: Bewerbungsfrist bis Ende Januar

Anfang November hat die Bewerbungsphase für den The smarter E Award 2025 begonnen. Bis zum 31. Januar 2025 können sich alle Aussteller der weltweiten Veranstaltungsreihe für den renommierten Branchenpreis bewerben.

Auch im kommenden Jahr vergibt der Messeverbund The smarter E einen Award in fünf Kategorien. Ab dem 1. November 2024 können Unternehmen in fünf Kategorien ihre Bewerbungen für die begehrte Auszeichnung einreichen. Dabei endet die Bewerbungsphase am 31. Januar 2025. Ferner werden die Gewinner am Vorabend der The smarter E Europe am 6. Mai 2025 in der Messe München präsentiert. Die Kategorien des Wettbewerbs sollen die Vielfalt und die Verwandtschaft der vier Teilmessen, Intersolar, EES, Power2Drive und EM-Power abbilden.

Die Kategorien des The smarter E Award

Photovoltaics

In der Kategorie „Photovoltaics“ zeichnet die Jury die Innovationen der Solarbranche im „klassischen“ Sinne ausgezeichnet – von Solarzellen und Modulen über PV-Komponenten bis hin zu Montage- und Trackingsystemen sowie Produktionstechnik.

Energy Storage

In der Kategorie „Energy Storage“ vergibt die Jury Awards an exzellente Innovationen der Speicherbranche – von Energiespeichertechnik über Komponenten bis zu Batterieproduktionstechnologien.

E-Mobility

Die Preise in der Kategorie „E-Mobility“ gibt es für Innovationen und Projekte, die die Mobilitätswende voranbringen, insbesondere in den Bereichen Ladeinfrastruktur, intelligente Ladelösungen, E-Fahrzeuge, Mobility Services oder Antriebsbatterien.

Smart Integrated Energy

Technologien und Lösungen für intelligentes Energiemanagement und die sektorübergreifende Nutzunger neuerbarer Energien in einem ganzheitlichen und flexiblen System prämiert die Messe in der Kategorie „Smart Integrated Energy“. Dabei liegen besondere Schwerpunkte in den Bereichen Netzinfrastruktur, Energiedienstleistungen und Betreibermodelle.

Outstanding Projects

Eine eigene Kategorie für herausragende Produkte und Services, die man in ein globales Projekt im Bereich der erneuerbaren Energien integriert hat, sind die „Outstanding Pojects“. Diese können in allen Bereichen des Energiesystems angesiedelt sein, von Photovoltaik über Wasserstoff, Speichertechnik, Mobilität oder Netzbetrieb. Voraussetzung: Das Projekt muss zwischen dem 31. Januar 2023 und dem 31. Januar 2025 vollständig realisiert worden sein.

Ob sie in München, São Paulo, Mexico City, Gandhinagar oder Dubai dabei waren – alle Aussteller der weltweiten Veranstaltungsreihe The smarter E und den dazugehörigen Einzelmessen können sich vom 1. November 2024 bis zum 31. Januar 2025 für den renommierten Branchenpreis bewerben. Ferner sind in der Kategorie „Outstanding Projects“ auch die rechtlichen Eigentümer einer Anlage zur Teilnahme berechtigt.

Weitere Informationen zur Bewerbung zum The smarter E Award 2025 sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Solar Promotion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH