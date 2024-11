Sunnic Lighthouse beliefert Codan mit Solarstrom

In Zukunft wird das Medizintechnik-Unternehmen Codan vollständig mit Grünstrom versorgt. Dafür kombiniert Sunnic Lighthouse einen Solar-PPA mit einer Grünstrom-Residuallieferung.

Der Hamburger Grünstromhändler Sunnic Lighthouse versorgt ab sofort das weltweit agierende Medizintechnik-Unternehmen Codan mit Ökostrom aus Photovoltaik-Solarparks. Dabei kombiniert das Unternehmen ein Power Purchase Agreement (PPA) mit einer Vollversorgung. Somit kann Sunnic Lighthouse das Medizintechnik-Unternehmen vollständig mit grünem Strom beliefern. Codan erhält mit dem neu entwickelten Produkt Zugang zu langfristigen Stromlieferverträgen, von denen mittelständische Unternehmen in Deutschland laut Sunnic bisher ausgeschlossen waren. Generiert wird der Solarstrom von bereits im Betrieb befindlichen Photovoltaik-Anlagen der Sunnic-Mutter Enerparc.

„Das Projekt ist absolut innovativ. Wir bieten Codan eine Vollversorgung mit zugleich langfristig stabilen Strompreisen an und nehmen ihnen die Risiken ihrer Bedarfsschwankungen ab”, sagt Jan Knievel, Head of Origination bei Sunnic Lighthouse. Gela Aragvishvili, Head of Sales bei Sunnic ergänzt: „In diesem Projekt zeigt sich besonders gut, welche Vorteile wir unseren Kunden bieten können. Sie bekommen bei uns alle Leistungen aus einem Haus, haben einen festen Ansprechpartner und am Ende eine Rechnung für alles. Das ist sowohl kosten- als auch zeiteffizient.“

Als weltweit agierendes Medizintechnik-Unternehmen legt bei Codan eigenen Angaben zufolge großen Wert auf Nachhaltigkeit und eine umweltfreundliche Energieversorgung. Der saubere, erneuerbare Strom aus Norddeutschland soll aktiv dazu beitragen, den CO₂-Fußabdruck des Unternehmens weiter zu reduzieren. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet eine Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre. Der Gesamtstrombedarf von Codan beträgt 8,8 GWh, von denen 5,3 GWh über den PPA geliefert werden. Die restliche Strommenge deckt eine Residuallieferung ab. Die Enerparc-Photovoltaikanlage Eggebek in Schleswig-Holstein liefert mit einer Leistung von 5,4 MW den Solarstrom für dieses Projekt.

Quelle: Enerparc | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH