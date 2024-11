Chinesische Aiko liefert neue Solarmodule mit 24,6 % Wirkungsgrad

Nach Installationen in China startet Solarmodulproduzent Aiko die Auslieferung neuer Solarmodule. Die 665 Watt starken Produkte verfügen über einen Wirkungsgrad von 24,6 Prozent.

Der PV-Produzent Aiko hat mit der Auslieferung seiner neuesten Comet 2U 665W-Module begonnen. Wie das Unternehmen aus China mitteilte, weisen die Module einen Wirkungsgrad von 24,6 Prozent auf. Die neuen Produkte seien in China bereits in mehreren Projekten zum Einsatz gekommen. Dort hätten sie ihre Qualität, Langlebigkeit und Effizienz auf dem gewerblichen Solarmarkt gezeigt.

Sie befänden sich sowohl auf Wohn- als auch auf Gewerbegebäuden in Tianjin und Shandong. Die Module, die mit zuverlässigen Montagesystemen ausgestattet sind, wurden in einigen Fällen zur sofortigen Energiegewinnung an das Stromnetz angeschlossen.

Das Unternehmen strebe weiter Spitzenwirkungsgrade an. Dafür fokussiere sich Aiko auf die Weiterentwicklung der N-Typ-BC-Technologie. Diese Entwicklung habe nach Ansicht der Chinesen das Potenzial, den höchsten theoretischen Wirkungsgrad zu erreichen.

