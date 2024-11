Solsign startet KI-gestützte Vermittlung für Solarpark-Flächen

Die Firma Solsign will in Deutschland zum Vermittlungsportal für Solarpark-Flächen werden. Eine KI soll die Flächen automatisiert auf ihre Eignung prüfen.

Geeignete Flächen für Photovoltaik-Anlagen zu finden und zu prüfen, kann mühsam sein. Die KI von Solsign soll diesen Schritt deutlich beschleunigen. Das Konzept: Wer ein Grundstück für einen Solarpark anbieten will, kann die entsprechenden Daten bei Solsign hochladen. Die KI prüft dann die wichtigsten Parameter der potenziellen Solarpark-Flächen automatisiert. Dazu gehören Gelände, Infrastrukturzugang, rechtliche Einordnung, Ertragspotenzial und mehr. Grundstücke mit gutem Potenzial für einen Solarpark, Agri-PV oder Batterie-Projekte werden anschließend den Projektentwicklern angeboten.

„Obwohl die Hardwarekosten für Solarenergie stark gesunken sind, kämpft die Branche mit steigenden Kosten für die Flächenakquise und die Entwicklung von Projektpipelines“, so Mattan Lass, Gründer und CEO von Solsign. „Unser Ziel ist es, die Ineffizienzen und Frustrationen bei der Sicherung von Flächen für erneuerbare Projekte zu beseitigen.“ Durch die Kombination modernster Flächenbewertungstechnologie mit einem Marktplatz interessierter Grundstückseigentümer habe Solsign ein Portal geschaffen, das nicht nur Zeit und Ressourcen spare, sondern auch die Erfolgsquote bei der Initiierung von Projekten auf der grünen Wiese erhöhe.

Vermittlungsplattform gibt Leads für Solarpark-Flächen aus

Die Grundstückseigentümer bekämen eine sofortige Rückmeldung über die Eignung ihrer Flächen. Das Vermittlungsportal kombiniert geospatiale Daten, Planungsdaten, Energiemarktdaten und Eigentumsdaten auf einer gemeinsamen Plattform. Die Nutzeroberfläche sei intuitiv bedienbar und die Flächen sollen sich je nach Projektanforderung filtern lassen. Aus den gefundenen möglichen Flächen lassen sich dann Leads interessierter Grundstückseigentümer generieren. Diese können die Projektentwickler direkt kontaktieren.

Seit seiner Einführung im Oktober 2023 ist Solsign bereits in den vier Balkan-Staaten Serbien, Montenegro, Slowenien und Bulgarien tätig. Es seien bereits tausende von Grundstücken analysiert worden. Mittlerweile verfüge Solsign über die größte Datenbank solarbereiter Flächen in Europa. Nun will das Unternehmen in größere Märkte expandieren.

Quelle: Solsign | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH