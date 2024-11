Der Solarpark in Klüden in Sachsen-Anhalt ergänzt das Portfolio der beiden Fonds CEE Renewable Fund 7 und CEE Renewable Fund 8.

Die CEE Group, ein auf Erneuerbare Energien spezialisierter Vermögensverwalter aus Hamburg, investiert mit seinen beiden Fonds CEE Renewable Fund 7 (CEE RF7) und CEE Renewable Fund 8 (CEE RF8) in ein Solarprojekt im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt. Der Baustart für die Kapitalanlage war im September 2024, die Inbetriebnahme soll im April 2025 folgen. Mit einer Gesamtnennleistung von 102 MW wird der Solarpark in Zukunft rechnerisch so viel Energie liefern, um rund 47.500 Haushalte mit grüner Energie zu versorgen. Verkäufer des Projektes ist Sunovis, ein deutscher Projektentwickler, der seit über 10 Jahren Photovoltaik-Projekte in Deutschland entwickelt.

„Mit dem Ankauf des Solarparks Klüden in Sachsen-Anhalt konnten wir ein weiteres attraktives Projekt für unsere Erneuerbare-Energien-Fonds sichern“, sagt Detlef Schreiber, CEO der CEE Group. „Über den 20-jährigen Unternehmens-PPA geben wir 80 Prozent der gewonnenen Energie zu einem lukrativen Festpreis ab, wodurch unsere Investoren von einem langfristig stabilen und planbaren Cashflow profitieren.“ An der Transaktion waren Taylor Wessing als rechtlicher- und KYC/ABC-Berater und Evergy als technischer Berater beteiligt. Die Projektfinanzierung erfolgt durch die DAL Deutsche Anlagen-Leasing zusammen mit der Nord/LB. Mit beiden Banken hat CEE Group bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet.

Neuer CEE Renewable Fund 8 investiert in Hybridisierungsprojekte

Das Investment in Klüden erweitert die Portfolios der Fonds CEE RF7 und CEE RF8. Die als Spezial-AIF in Luxemburg aufgelegten Fonds investieren vorwiegend in Wind- und PV-Anlagen in den europäischen Kernmärkten. Im Februar 2022 hatte die CEE Group das Eigenkapital-Closing für den CEE RF7 bekannt gegeben. Als Nachfolgefonds hat die CEE Group Ende 2023 den CEE RF8 aufgelegt. Der RF8 baut ein breit gestreutes Portfolio aus Erneuerbare-Energien-Projekten auf. Zudem partizipiert der Fonds an der Hybridisierung der Bestandsanlagen der CEE Group. Somit investieren institutionelle Investoren in die Energiewende und sollen sich langfristig robuste Erträge sichern.

Klüden ist bereits die vierte Vermögensanlage des RF8 des geschlossenen Alternative Investmentfonds (AIF). Für diesen fand das erste First Closing erst im Sommer statt. Die CEE Group verfügt aktuell über 47 Onshore-Windparks mit einer installierten Leistung von 667 MW sowie über 57 Photovoltaik-Projekte mit 1,5 GW Leistung in Europa.

Quelle: CEE Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH