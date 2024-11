Sektorenkopplung: Gebäudesystemintegrator jetzt als Meisterberuf

Der ZVEH hat im Rahmen der Novellierung der Meisterberufe die Meisterprüfungsverordnung sowie der Rahmenlehrplan für den GSI-Meister fertiggestellt. Sie sind Basis für die nun anlaufenden Meisterkurse.

Im Jahr 2021 schloss der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) die Neuordnung der e-handwerklichen Ausbildungsberufe ab und brachte den neuen Beruf „Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration“ (GSI) an den Start. Als Konsequenz der Novellierung hat man in den Folgejahren auch die Meisterberufe überarbeitet und den Elektrotechnikermeister mit Schwerpunkt Gebäudesystemintegration (GSI-Meister) geschaffen. Somit will der Verband sicherstellen, dass man das neue, auf die Herausforderungen von Energiewende, Digitalisierung und Sektorenkopplung ausgerichtete Berufsbild des Gebäudesystemintegrators auch auf Meisterebene ausbilden kann.

Ziel der Novellierung der Ausbildungs- und Meisterberufe war es laut Verband, die e-handwerklichen Berufe zukunftsfähig zu machen und ihre Attraktivität zu steigern. Ihren Abschluss fand die Novellierung mit dem Inkrafttreten der neuen Meisterprüfungsverordnung am 1. März 2024 sowie der sukzessiven Veröffentlichung der überarbeiteten Rahmenlehrpläne für die Meisterberufe. Die Rahmenlehrpläne hat man unter anderem dahingehend angepasst, dass man digitale Technologien sowie energiesparende und -optimierende Verfahren in die Lehrinhalte integriert hat. Somit soll die Reform dazu beitragen, den Qualitätsstandard des deutschen Handwerks langfristig zu sichern.

„Die neuen Rahmenlehrpläne sind ein echtes Plus für die Meisterausbildung. Sie erleichtern es den Lehrkräften, die Inhalte zielgerichtet zu vermitteln, und helfen unseren Meisterschüler:innen, die komplexen Anforderungen der modernen Arbeitswelt sowie die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich zu meistern“, sagt Jörg Feddern, ZVEH-Vizepräsident Technik & Bildung.

Rahmenlehrplan für GSI-Meister veröffentlicht

Der jetzt veröffentlichte Rahmenlehrplan für den Elektrotechnikermeister mit Schwerpunkt Gebäudesystemintegration bietet praxisorientierte Unterstützung für Meisterschulen und Bildungsstätten und stellt sicher, dass man die angehenden Meister:innen nicht nur auf dem neuesten Stand der Technik ausbildet, sondern diese auch die erforderlichen betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und didaktischen Kompetenzen erwerben, um erfolgreich als Führungspersönlichkeiten im Handwerk zu agieren. An der Erstellung des Rahmenlehrplans für den GSI-Meister waren insbesondere das BFE in Oldenburg sowie die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Schwandorf beteiligt. Beide bieten auch Meistervorbereitungskurse an.

Neben dem Rahmenlehrplan für den GSI-Meister steht auf der ZVEH-Homepage auch die entsprechende Umsetzungshilfe, eine Hilfestellung für die Meisterprüfungen, bereit. Ergänzt wird sie durch ein Excel-Tool zur Erfassung der einzelnen Prüfungsergebnisse. Weitere Dokumente wie zum Beispiel Musterprüfungen im Teil 2 überabreitet man aktuell noch. Die Umsetzungshilfe will man dann entsprechend anpassen.

Termine für GSI-Meistervorbereitungslehrgänge bei der BFE in Oldenburg und der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Schwandorf sind unter den nebenstehenden Links zu finden.

