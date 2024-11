McLaren Applied übernimmt Wechselrichter-Hersteller Fimer

Mit der Übernahme durch McLaren Applied ist die Weiterführung des Betriebs des italienischen Wechselrichter-Herstellers Fimer nach der Insolvenz gewährleistet.

Ende 2023 hatte der italienische Wechselrichter-und PV-Speicherhersteller Fimer S.p.A. mitgeteilt, sich in einer außerordentlichen Verwaltung zu befinden. Nun haben die außerordentlichen Kommissare des Insolvenzverfahrens bekannt gegeben, dass man den Geschäftskomplex des Unternehmens mit Unterstützung von Greybull Capital an MA Solar Italy Limited übertragen hat. MA Solar Italy ist Teil des britischen Technologiekonzern McLaren Applied Group, der sich im Besitz der Investmentgesellschaft Greybull Capital befindet. Diese Entscheidung, die das Ministerium für Unternehmen und Made in Italy (MIMIT) auf Anweisung von Minister Adolfo Urso genehmigt hat, erfolgte nach Angaben von Fimer nach einer gründlichen Bewertung aller verbindlichen Angebote, die potenzielle Investoren für den Erwerb des Geschäftsvermögens von Fimer SpA eingereicht hatten.

Demnach hat man die MA Solar Italy Limited aufgrund eines soliden Geschäftsplans ausgewählt, der eine klare Strategie für nachhaltiges Wachstum, Entwicklung und Innovation des Kerngeschäfts von Fimer vorsieht und die langfristige Entwicklung des Betriebs und der Belegschaft von Fimer gewährleistet. Darüber hinaus erwartet man, dass die technologischen Synergien zwischen Fimer und McLaren Applied zu Fortschritten, betrieblicher Effizienz und weiterer Marktexpansion führen können. Das soll auch in neuen Sektoren im Vergleich zum heutigen Kerngeschäft geschehen.

Der Verkauf an McLaren Applied stellt laut Fimer einen wichtigen Wendepunkt dar, der es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Umstrukturierungsprozess abzuschließen. Somit sei die Kontinuität des Unternehmens gewährleistet und man könne die Aktivitäten zu erweitern. Weitere Einzelheiten zur Übernahme und zu den Zukunftsplänen von Fimer will das Unternehmen werden in den kommenden Tagen und Wochen über offizielle Kanäle bekannt geben.

Quelle: Fimer | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH