Hardy Narjes (S.E.E.), Jannick Schröder (Golfstrom), Caspar Bayer (Golfstrom), Christian Zellmer (Golfstrom) haben Details der Zusammenarbeit auf der Messe Solar Solutions in präsentiert (vlnr). Foto: S.E.E. mbH

Ein Paket aus Finanzierung, Absicherung und Monitoring für Photovoltaik-Anlagen soll PV-Installateure unterstützen. Dafür haben sich PV Secure, Solytic und Golfstrom Energy zusammengetan.

Die S.E.E. Servicegesellschaft Erneuerbare Energien (S.E.E.), bekannt für ihre Marken PV Secure und Solytic, will gemeinsam mit Golfstrom Energy ein Komplettpaket für Photovoltaik-Installationsbetriebe anbieten, das Finanzierung, Absicherung und Monitoring für Photovoltaik-Anlagen vereint. Dazu haben die beiden Unternehmen mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung nun den Grundstein eine Lösung gelegt, die den Alltag von PV-Installateuren erleichtern und die Qualität in der Branche erhöht soll.

Ferner sollen mit diesem Angebot PV-Installateure Flexibilität bei der Wahl von PV-Komponenten und Herstellern erhalten. Somit sollen sie ihre Kund:innen effizient und kostengünstig bedienen könenn. S.E.E. bringt mit PV Secure umfassende Versicherungs- und Serviceprodukte ein, während Solytic als führende IoT-Datenplattform für PV-Monitoring den technologischen Part abdeckt. Zudem ergänzt Golfstrom das Paket mit Finanzierungslösungen. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine Lösung schaffen, die auf die steigenden Anforderungen der Branche ausgerichtet ist. „Unsere Partnerschaft mit Golfstrom ermöglicht es uns, PV-Installateuren alles aus einer Hand zu bieten. Dieses Komplettpaket vereint Effizienz, Sicherheit und Flexibilität“, sagt Hardy Narjes, Geschäftsführer der S.E.E.

Caspar Bayer, CEO und Mitgründer von Golfstrom, ergänzt: „Mit dieser Kooperation verbinden wir unser Know-how im Bereich Finanzierung mit der starken Marktposition von PV Secure und der innovativen Monitoring-Technologie von Solytic. Gemeinsam schaffen wir ein Komplettpaket, das PV-Installateuren eine einfache und wirtschaftliche Lösung bietet, um in einem dynamischen Markt erfolgreich zu bleiben.“

Quelle: S.E.E. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH