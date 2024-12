Solar Manager bringt Photovoltaik-Energiemanagementsystem Connect 2 heraus

Das neue Energiemanagementsystem Solar Manager Connect 2 soll schneller installierbar sein als die Vorgängerversion. Zudem bietet es Flexibilität in der Installation inklusive der Relaissteuerung nach § 14a EnWG.

Solar Manager, Schweizer Anbieter für herstellerunabhängige Energiemanagementsysteme, bringt mit dem Solar Manager Connect 2 die neueste Generation seiner Hardware auf den Markt. Die neue Hutschienen-Version hat das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit Installateuren entwickelt. Sie soll den Installationsprozess vereinfachen und den Bedarf an zusätzlicher Hardware reduzieren. Das Unternehme hat sie speziell für die Anforderungen heutiger Energieinfrastruktur konzipiert. Anwendungen wie die Relaissteuerungen gemäß § 14a EnWG setzt sie daher um. Die neue Gateway-Generation kommt mit einer aktuellen Solar-Manager-Software daher. Zudem hat sie eine Kompatibilität und Interoperabilität zu über 500 Geräten verschiedenster Hersteller. Somit ist auch eine Integration in bestehende Systeme problemlos möglich.

„Unser Ziel war es, auch in zunehmend komplexen Energiesystemen die Installation so einfach wie möglich zu gestalten“, sagt Andreas Kuhn, Gründer und CEO der Solar Manager AG. „Das Feedback unserer Partner war entscheidend. Wir haben ihre Wünsche direkt in die Entwicklung des Solar Manager Connect 2 einfließen lassen, damit Installateure auch weiterhin ihre Arbeit schnell und zuverlässig erledigen können.“

Als zentrales Home Energy Management System (HEMS) soll das Gateway auch über eine hohe Flexibilität verfügen. Zudem bietet das Connect 2 zahlreiche Neuerungen:

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und erweiterte Schnittstellen

Integrierte Relais-Ausgänge: Zwei Relais ermöglichen eine direkte Steuerung von steuerbaren Verbrauchern, etwa Wärmepumpen (SG Ready), Heizstäbe oder Ladeeinrichtungen (Wallboxen).

Nahtlose Verbindung zu Steuerboxen: Über die zwei Relais-Eingänge kann man eine einfache Verbindung zu Steuerboxen oder Rundsteuersignalen herstellen. So kann man zusätzliche Verbraucher direkt integrieren, ohne dass komplexe Zusatzhardware erforderlich ist.

Digitale und analoge Schnittstellen: Zwei digitale Eingänge und ein analoger Ausgang (0-10 V DC) bieten Flexibilität für die Einbindung externer Geräte und Netzsignale.

RS485-Schnittstelle: Der RS-485-Industriestandard soll im Connect 2 für eine bewährte und flexible Kommunikation sorgen.

Vollvernetzte Integration der Wärmepumpe: Mit der neuen Softwareversion sind über 30 Wärmepumpen nicht nur per SG Ready, sondern vollvernetzt integriert. Das soll mehr Einsparungen etwa durch die Berücksichtigung der Gebäudemasse als Speicher bringen, Energiekosten sparen und für weniger Komforteinbußen sorgen.

EEBUS: Der bereits integrierte EEBUS-Standard setzt auf zukunftssichere Kommunikation mit Netzbetreibern (Smart Meter Gateway), sowie Endgeräten, die bereits auf EEBUS setzen wie Wärmepumpen oder Ladestationen.

Zeitsparende Installation und Inbetriebnahme

Solar Manager hat das Feedback von Installateuren genutzt. Zusätzliche LEDs informieren über den Systemzustand und der bewährte QR-Code ist nun auf der Front des neuen Gateways noch einfacher zugänglich. Mit einem Scan des QR-Codes konfigurieren Installateure das Gerät schnell und effizient, auch wenn es bereits eingebaut ist.

Flexibilität für smarte Energiesysteme

Mit seinen erweiterten Funktionen bietet das Connect 2 Gateway Lösungen für moderne Energiemanagementanforderungen. Ob für steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die Integration in Lastmanagement-Systemen oder die Optimierung des Eigenverbrauchs – das Gerät ist vielseitig einsetzbar.

„Das Connect 2 wurde entwickelt, um die Anforderungen der modernen Energieinfrastruktur zu erfüllen“, sagt Kathrin Rust, Geschäftsführerin der Solar Manager GmbH in Deutschland. „Installateure stehen heute vor der Herausforderung, dass sie alle steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Zweifel einzeln mit der Steuerbox des Messtellenbetreibers verbinden müssen. Mit dem Solar Manager Connect 2 ist das nicht mehr erforderlich.“ Das Solar Manager Gateway wird mit der Steuerbox per Relais oder EEBUS verbunden und spricht dann mit den Geräten im Heimnetzwerk.“

Kürzlich hatte der Wärmepumpenhersteller AIT eine Kooperation mit Solar Manager gemeldet

Quelle: Solar Manager | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH