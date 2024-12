Das Kommunikationsmodul Enverbridge EVB300 dient zur Echtzeit-Überwachung und Steuerung von bis zu 180 Mikrowechselrichtern von Photovoltaik-Anlagen und kleinen Balkonkraftwerken per App oder Webviewer.

Der Mikrowechselrichterspezialist Envertech hat das neue Kommunikationsmodul Enverbridge EVB300 auf den Markt gebracht. Das optional erhältliche Gerät fungiert als Kommunikationsschnittstelle zwischen Mikrowechselrichter und Nutzer:innen. Somit können diese ihre Photovoltaik-Anlage auch aus der Ferne überwachen und steuern. EVB300 zeigt Daten von bis zu 180 Mikrowechselrichtern samt deren Photovoltaik-Modulen individuell in Echtzeit an. Dabei soll das Kommunikationsgateway mit allen Envertech-Mikrowechselrichtern kompatibel sein.

Das Enverbridge EVB300 kommuniziert mit dem Mikrowechselrichter per Powerline (PLCC) und leitet die Daten entweder über LAN (RJ45-Kabel) oder über WLAN an die Envertech-App Enverview weiter. Dank des überarbeiteten Designs der neuen App-Version soll auch die Benutzeroberfläche übersichtlicher als in der alten Version sein. In der App sind sowohl die gesamte Einspeisung als auch der Ertrag in Euro und die CO 2 -Einsparung einsehbar. Zusätzlich zu den Echtzeitdaten ruft die App auch historische Daten in täglichen, monatlichen und jährlichen Auswertungen ab. Alternativ können Nutzer:innen die Stromproduktion auch ohne App online via Webviewer über www.envertecportal.com einsehen.

Durch die Auflistung der einzelnen Mikrowechselrichter und ihrer individuellen Leistung sind defekte Photovoltaik-Module eindeutig erkennbar. Durch die Nutzung von Mikrowechselrichtern kann man laut Hersteller defekte PV-Module zudem per App-Steuerung deaktivieren, ohne den Stromkreis der kompletten Solaranlage zu unterbrechen. Denn die funktionsfähigen Solarmodule erzeugen aufgrund ihres individuellen MPP-Trackers am Mikrowechselrichter unabhängig voneinander Solarenergie.

Das Kommunikationsmodul Enverbridge EVB300 hat die Abmessungen von 18,2 x 10 x 4,3 cm und ein Gewicht von 0,34 kg. Zudem ist es, konform mit den europäischen Produktrichtlinien, mit CE-Kennzeichnung versehen und verfügt über eine Garantie von 3 Jahren. Wie auch bei Envertech Mikrowechselrichtern kühlt das Kommunikationsmodul durch natürliche Konvektion. Es arbeitet im Temperaturbereich von – 40 bis + 65 ℃. Das EVB300 Kommunikationsgateway ist als Komponente für Balkonkraftwerke für Endkunden in Deutschland ebenfalls von der Mehrwertsteuer befreit.

Quelle: Envertec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH