Indevolt: Neuer Energiespeicher BK1600 für Balkonkraftwerke

Der Energiespeicher BK1600 für Balkonkraftwerke soll die Nutzung der Solarenergie durch Simulation des Haushaltsverbrauchs optimieren. Zudem verwendet er eine KI-gestützte Optimierung, um Lade- und Entladezyklen auf Basis von Echtzeit-Strompreisen und Haushaltsverbrauchsmustern zu steuern.

Das Startup Power Genius GmbH bietet unter der Marke Indevolt Balkonkraftwerke und Speicher für Stecker-Solar an. Darunter den tragbaren Energiespeicher für Balkonkraftwerke BK1600. Dieses Speichersystem soll besonders vielseitig und für Ladevorgänge, Notstromversorgung, netzunabhängige Anwendungen und sogar als unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) einsetzbar sein.

Der BK1600 verfügt laut Hersteller über einen intelligenten Eigenverbrauchsmodus, der die Nutzung von Solarenergie optimiert, indem es den Haushaltsverbrauch simuliert. Dadurch will man sicherstellen, dass der Solarstrom vorrangig im Haushalt Nutzung findet, bevor man Strom aus dem Netz beziehen muss. Diese Funktion erfordert keine zusätzlichen Geräte und soll daher für Hausbesitzer:innen sehr einfach nutzbar sein. Zudem verwendet der BK1600 eine KI-gestützte Optimierung, um Lade- und Entladezyklen auf Basis von Echtzeit-Strompreisen und Haushaltsverbrauchsmustern zu steuern. Dies soll die Energiekosten senken und die Nutzung von grüner Energie maximieren.

Stromspeicher für Stecker-PV-Anlage

Der Energiespeicher BK1600 für Balkonkraftwerke lässt sich laut Hersteller in Drittanbieterplattformen integrieren, was eine Echtzeit-Fernsteuerung sowie die Teilnahme an Strommarkttransaktionen ermöglicht. Hausbesitzer:innen können überschüssige Energie ins Netz einspeisen oder während der Niedrigpreiszeiten Strom kaufen und so neue Möglichkeiten zur Kostensenkung oder sogar zur Einnahmengenerierung schaffen.

Das Batteriesystem Indevolt BK1600 unterstützt sowohl DC- als auch AC-Kopplung, was ihn mit einer Vielzahl von Photovoltaik-Systemen kompatibel machen soll. Die PV-zu-DC-Umwandlungseffizienz soll mehr als 97 % betragen. Zudem ermöglicht das Gerät zeitbasierte Tarifarbitrage, was bedeutet, dass Benutzer:innen Lade- und Entladezyklen basierend auf den schwankenden Strompreisen planen können. Das leichte und tragbare Design des BK1600, mit einem einfachen Tragegriff, ermöglicht es, ihn leicht zu bewegen und von einer Person zu installieren. Dies macht ihn ideal für Hausbesitzer, die nach einer einfachen, DIY-freundlichen Lösung suchen.

Quelle: Power Genius GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH