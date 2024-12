Photovoltaik: Meyer Burger erhält Brückenfinanzierung von 39,5 Millionen US-Dollar

Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller Meyer Burger erhält eine Brückenfinanzierung über 39,5 Millionen US-Dollar. Ziel ist es, eine nachhaltige Restrukturierungslösung zu erreichen und die finanzielle Lage von Meyer Burger langfristig zu stabilisieren.

Die in finanzielle Schieflage geratene Meyer Burger Technology AG hat den Abschluss einer neuen Brückenfinanzierung bekanntgegeben. Diese besicherte Brückenfinanzierungsfazilität wird voraussichtlich ausreichende Liquidität bereitstellen, damit Meyer Burger gemeinsam mit einer Ad-Hoc-Gruppe aus bestehenden Anleihegläubigern und dem Energieunternehmen DESRI endgültige Vereinbarungen treffen kann. Ziel ist es, eine nachhaltige Restrukturierungslösung des Photovoltaik-Unternehmens zu erreichen und die finanzielle Lage von Meyer Burger langfristig zu stabilisieren. Eine endgültige Vereinbarung wird im Laufe des Dezembers angestrebt.

„Mit diesem ersten und maßgeblichen Finanzierungsschritt stabilisieren wir das Unternehmen, um den Hochlauf unserer Produktionslinien auf die volle nominale Jahreskapazität von 1,4 Gigawatt abzuschließen und ein vollständig finanziertes Geschäftsmodell umzusetzen,“ sagt Franz Richter, Executive Chairman von Meyer Burger.

Konditionen der Brückenfinanzierung für Meyer Burger

Die Fazilität beläuft sich auf USD 39,48 Millionen US-Dollar, aufgeteilt in mehrere Tranchen. Dabei läuft die Fazilität spätestens am 17. Januar 2025 aus. Die erste Tranche in Höhe von USD 19,7 Millionen US-Dollar will man voraussichtlich sofort abrufen. Ferner ist die Verfügbarkeit der verbleibenden Tranchen abhängig vom Erreichen zusätzlicher Meilensteine. Für die Fazilität werden bestimmte Gebühren einschließlich einer Ausstiegsgebühr zahlbar. Außerdem unterliegt sie bestimmten anderen Bedingungen und Verpflichtungen. Die Kreditgeber unter der Fazilität bestehen aus Fonds wie Highbridge Capital Management, LMR Partners, System 2 Capital LLP, Walleye Capital LLC und Whitebox Advisors LLC. Diese sind bestehende Anleihegläubiger von Meyer Burger.

Stand bezüglich DESRI

Wie bereits am 15. November 2024 angekündigt, hat Meyer Burger ein Schreiben von DESRI erhalten, welches angab, den gemeinsamen Rahmenvertrag fristlos zu kündigen. Seither befindet sich Meyer Burger, unterstützt durch eine Ad-Hoc-Gruppe von Anleihensgläubigern, mit DESRI in konstruktiven Gesprächen bezüglich der Bedingungen einer neuen Vereinbarung. Eine aktualisierte Vereinbarung wird voraussichtlich die veränderte finanzielle und betriebliche Lage von Meyer Burger berücksichtigen und soll im Laufe des Dezembers abgeschlossen werden. Der Abruf zusätzlicher Mittel aus der Fazilität setzt eine erfolgreiche Vereinbarung mit DESRI voraus.

Zudem hat Meyer Burger das Unternehmen Alvarez & Marsal als Restrukturierungsberater ernannt. Somit will das Unternehmen den Fokus auf die andauernde operative Transformation und Effizienzverbesserungen im Geschäft verstärken.

Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH