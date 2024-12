Biogas, Solar- und Windenergie für Batteriezellenfabrik von VW

Batterieproduzent PowerCo hat Abnahmeverträge für PV- und Windstrom geschlossen. Die grüne Energie soll für zehn Jahre zur Versorgung des Standortes der VW-Tochter in Salzgitter beitragen.

Die VW-Tochter PowerCO SE kauft regenerativen Strom zum Betrieb ihrer Batteriezellenfabrik in Salzgitter ein. Darüber berichten sowohl das Biogasunternehmen Envitec als auch der Auricher Windenergiespezialist Alterric. So habe die EnviTec Biogas AG unter Mitwirkung deren Gesellschafterkreises ihren zweiten Solarpark fertiggestellt. Im brandenburgischen Buckow produziere der Agrarbetrieb Niederer Fläming mitsamt seiner bereits vorhandenen Biogasanlage und dem 65 MW starken PV-Park grüne Energie. Mit Inbetriebnahme Anfang Oktober nehme das Energiehandelsunternehmen Axpo und ab dem 1. Januar 2025 PowerCo den Strom für den Zeitraum von zehn Jahren fix ab.

„Wir freuen uns, mit PowerCo einen langfristigen Liefervertrag abgeschlossen zu haben.“ Das sagt Olaf von Lehmden, EnviTec-CEO und allein-finanzierender Hauptgesellschafter des Solarparks.

Alterric liefert niedersächsischen Windstrom

Zudem hat PowerCo einen Stromliefervertrag mit dem Grünstromerzeuger Alterric über rund 2,4 Terawattstunden Grünstrom für die kommenden zehn Jahre und die Zellfabrik in Salzgitter abgeschlossen. Ab Jahresbeginn 2025 werde Alterric im Rahmen eines Power Purchase Agreements (PPA) jährlich 240 Gigawattstunden Strom an den Batteriezellhersteller liefern. Dieser stamme aus vier Windparks in Niedersachsen, die sich alle im eigenständigen

wirtschaftlichen Betrieb und damit außerhalb der staatlichen EEG-Förderung befinden.

Die langfristige Abnahme der erzeugten Grünstrommenge sichere ferner den wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen in den Landkreisen Aurich mit zwei Windparks, Osterholz und Wesermarsch ohne eine Inanspruchnahme der Marktprämie. Sie erlaube gleichzeitig die marktliche Nutzung von Herkunftsnachweisen aus Deutschland.

„Wir wollen eine robuste, europäische Batterie-Lieferkette aufbauen, die auch in Sachen Nachhaltigkeit neue Standards setzt.“ Das sagt Jörg Teichmann, Vorstand für Beschaffung der PowerCo SE. Ziel sei somit, die Zellfabrik in Salzgitter dauerhaft und vollständig mit Grünstrom zu betreiben.

PowerCo baue derzeit insgesamt drei Zellfabriken mit einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Gigawattstunden pro Jahr an drei Standorten. Neben Salzgitter in Deutschland seien dies Valencia in Spanien und St. Thomas in Kanada.

Quelle: Envitec / Alterric | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH