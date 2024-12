EWS: PV-Montage-System planen und Komponenten bestellen in einem Schritt

Der Photovoltaik-Großhändler EWS bietet dem Solarfachhandwerk ab sofort ein runderneuertes Online-Tool zur Auslegung und Kalkulation von Solarstrom-Projekten an, das auch Montage-Systeme einbezieht.

Als besonderes Highlight bezeichnet der Großhändler die Integration der Montage-Planung. Mit der Planungssoftware von EWS könnten PV-Profis ihr Montage-Systeme auslegen und im Anschluss mit einem Klick die erforderlichen Komponenten bestellen.

Bisher müssten Solar-Profis zunächst das Montagesystem im Hersteller-Tool planen und dann im Anschluss die ermittelten Komponenten in einem Shop zusammensuchen. Dieses zeitaufwändige und fehlerträchtige Prozedere entfalle nun für EWS-Kunden. „Diese Tiefe der Integration von Software eines unabhängigen Herstellers in den Shop eines Großhandels ist bisher am Markt einzigartig“, erklärt Jan Paul Dahm, Mitglied der Geschäftsführung und verantwortlich für den Bereich Digitalisierung. „Unsere Handwerkspartner geben ab sofort Standort- und Objektdaten direkt in Quickcalc ein, zeichnen das Dach und erledigen die Modulfeldbelegung. Im Hintergrund ermitteln wir projektgenau und automatisch die benötigten Materialien und erstellen die notwendigen Dokumente.“

Auch PV-Montage-Systeme des Herstellers K2 könnten in der Version 4.0 der EWS-Software ausgelegt werden. In der kommenden Version 4.1 wird auch für K2 die Dokumentation direkt aus Quickcalc kommen.

Das Optimieren der Prozesse in Solarunternehmen wird immer wichtiger. Dafür gibt es mehrere Gründe: der Preisdruck ist groß, der Anteil der Kosten für die Photovoltaik-Module ist deutlich gesunken und Fachkräfte sind weiterhin knapp. Handwerksunternehmen können daher von der Digitalisierung profitieren und damit Zeit sparen und Kosten senken.

Die inhabergeführte EWS ist einer der ältesten Solar-Fachgroßhändler gehört laut eigenen Angaben zu den führenden Photovoltaik-Fachgroßhändlern in Europa.

Quelle: EWS | © Solarthemen Media GmbH