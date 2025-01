Photovoltaik: Ecoflow stellt KI-basiertes Energiemanagementsystem Oasis vor

Das KI-basierte Photovoltaik-Energiemanagementsystem Oasis von Ecoflow soll Nutzer:innen helfen, ihren Solarertrag optimal zu nutzen und Stromkosten einzusparen.

Ecoflow, Anbieter von PV-Speichern, tragbaren Batteriespeichern und Balkonkraftwerken hat das neue, KI-basierte Energiemanagementsystem Oasis auf den Markt gebracht. Das System nutzt Informationen wie den bisherigen Energieverbrauch, lokale Stromtarife, die eigene Solarstromerzeugung und Wetterprognosen. Der integrierte Smart Assistant reagiert auf natürlich gesprochene Befehle wie „Wie kann ich heute meine Solarenergie optimal nutzen?“. Oasis macht daraufhin Vorschläge zur Optimierung des Energieverbrauchs und kann diese mit Zustimmung des Nutzers auch automatisch umsetzen. So kann das System unter anderem energieintensive Geräte wie Klimaanlagen oder Waschmaschinen zu Spitzenpreiszeiten mit gespeicherter Solarenergie betreiben, anstatt Strom aus dem Netz zu beziehen.

Oasis ist mit bestehenden tragbaren Ecoflow-Speichern wie dem Delta 3 Plus und dem River 3 Plus kompatibel und bietet Funktionen wie Sturmwarnung, Time-of-Use-Modus und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das volle Potenzial des intelligenten Photovoltaik-Energiemanagements von Oasis entfaltet sich laut Anbieter, wenn Privathaushalte das netzgekoppelte Ecoflow Powerocean-System nutzen. Oasis lässt sich nicht nur mit Ecoflow-Produkten nutzen, sondern auch mit Geräten von Drittanbietern, die mit Shelly und Matter kompatibel sind. Auch damit erhalten Nutzer:innen einen einheitlichen Überblick über Energiequellen wie Solar- und Netzstrom sowie einen Einblick in den Echtzeitverbrauch.

Ecoflow Oasis soll das Energiemanagement zu Hause vereinfachen und den Nutzer:innen helfen, das Beste aus ihrer Energieinvestition herauszuholen. „Ob es darum geht, ihr Elektrofahrzeug zu den niedrigsten Kosten aufzuladen oder sich auf extreme Wetterlagen vorzubereiten – Oasis nimmt ihnen das Rätselraten ab“, sagt Peter Linghu, Director of Product Strategy und Development bei Ecoflow.

Ecoflow zeigt das Photovoltaik-Energiemanagementsystem Oasis erstmals auf der Fachmesse für Unterhaltungselektronik CES in Las Vegas. Dort präsentiert das Unternehmen auch sein komplettes Portfolio an Consumer-Produkten, darunter die tragbaren Powerstationen der dritten Generation und integrierte Energielösungen für Wohnmobile und Camper.

Quelle: Ecoflow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH