Intersolar 2025: Neue Leistungsoptimierer von Solaredge

Neue Leistungsoptimierer für Photovoltaik-Anlagen von Privathaushalten sind nur eine der Neuheiten von Solaredge. Das Unternehmen präsentiert Innovationen für Photovoltaik-Anlagen im Wohn-, Gewerbe- und Versorgungsbereich.

Solaredge Technologies stellt auf der diesjährigen Intersolar, die vom 7. Bis 9. Mai 2025 in München stattfindet, neue Hardware- und Software-Innovationen vor. Für das Gewerbe&Industrie-Segment hat Solaredge eine komplett solarbetriebene Ladelösung für Elektrofahrzeuge entwickelt. Dazu gehören eine neue Ladestation und eine neue Softwarelösung zum Lademanagement, die auf der Übernahme des Entwicklers von Ladesoftware, Wevo Energy, beruht. Solaredge führt außerdem neue, erweiterte Funktionen für seine Softwareplattform ONE für C&I zur Energieoptimierung ein, die weitere Einsparungen für Unternehmen ermöglichen.

Solaredge präsentiert auf Intersolar 2025 Lösungen für Energieversorger

Für den Markt der kleinen bis mittelgroßen Energieversorgungsanlagen stellt Solaredge seine komplette Suite für optimierte Energieversorgung vorn, einschließlich des 330-kW-Terramax Wechselrichters, der H1300 + H1500 Leistungsoptimierer und der Energiemanagement-Plattform Solaredge ONE für optimierte PV-Kraftwerke. Diese Lösung ist für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf geneigtem, unebenem oder unregelmäßig geformtem Gelände sowie für Anwendungen wie Floating-PV und Agri-PV gedacht.

Für den Privatkundenmarkt wird Solaredge seinen neuen ONE Controller für Privatkunden vorstellen. Die ONE Controller Schnittstelle, die man ab sofort bestellen kann, ermöglicht die Verbindung von Solaredge-Photovoltaik-Anlagen mit ausgewählten, branchenführenden Dritt-Herstellern von Ladestationen und Wärmepumpen. So können Hausbesitzer weitere große Verbraucher im Haus gezielt mit Solarstrom versorgen und so ihre Energiekosten senken. Das Unternehmen wird auch einen neuen Leistungsoptimierer für PV-Anlagen für Privathaushalte vorstellen, der die Optimierung für kleinere PV-Dachanlagen kosteneffizienter machen soll. Außerdem wird die neue Ladestation des Unternehmens zu sehen sein. Darüber hinaus werden neue Entwicklungen bei den ein- und dreiphasigen Nexis-Solar- und Speicherlösungen der nächsten Generation von Solaredge vorgestellt.

Cybersicherheit wichtiger Branchentrend

Da die Cybersicherheit in der Solarbranche immer mehr in den Mittelpunkt rückt, wird das Unternehmen seine integrierten Lösungen und empfohlenen Best Practices vorstellen. Ziel ist es, robustere Cybersicherheitsstandards zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Photovoltaik-Anlage zu machen. Die Cybersecurity-Expert:innen von Solaredge werden zur Verfügung stehen, um die aktuellen Fragen rund um dieses Thema zu diskutieren.

Solaredge ist auf der Intersolar in Halle B4, Stand 110 vertreten.

Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH