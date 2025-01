Photovoltaik-Monitoring: Ecophi plant Expansion in die Niederlande

Das Photovoltaik-Monitoring von Ecophi ist sowohl für kleine Photovoltaik-Installationen als auch für komplexe, großflächige Solaranlagen geeignet. Nun plant das Unternehmen die Expansion in die Niederlande.

Das Startup Ecophi aus Karlsruhe bietet eine Lösung im Bereich PV-Monitoring und Control an, die aus einer Kombination aus Cloud-Plattform und robuster Hardware besteht. Weltweit optimiert das System bereits zahlreiche Photovoltaik-Anlagen. Auch in den Niederlanden kommt das Photovoltaik-Monitoring von Ecophi bereits zum Einsatz. Nun will das Unternehmen die Expansion in die Niederlande durch die Teilnahme am renommierten RES-Programm im Rahmen der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vortreiben.

Die Lösung des Startups zeichnet sich eigenen Angaben zufolge durch eine hohe Flexibilität aus. Herstellerunabhängig kann man Geräte wie Wechselrichter, Batteriespeicher und andere Komponenten sowohl lokal als auch über die Cloud integrieren. Diese Kombination ermöglicht es, unterschiedlichste Anwendungsfälle wie Energiemanagementsysteme, Agri-PV-Systeme oder umfassendes Energiemonitoring abzudecken. Durch die kontinuierliche Überwachung und Steuerung lassen sich Systeme individuell optimieren. Letztlich soll das Photovoltaik-Monitoring von Ecophi die Gesamtleistung der Photovoltaik-Anlage erhöhen und die Betriebskosten reduzieren.

Neue Plattform für Photovoltaik-Monitoring von Ecophi

„Unser Ziel ist es, Betreibern und Installateuren eine Lösung zu bieten, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch einfach zu bedienen ist. Hierfür haben wir vor Kurzem unsere rundum erneuerte Plattform veröffentlicht – eine der modernsten und intuitivsten auf dem Markt“, sagt Sebastian Zenz, Mitgründer und Technischer Leiter von Ecophi.

Die vollständige Erneuerung des Portals hat Ecophi Ende 2024 abgeschlossen. Die neue Plattform soll Anwender:innen eine optimale Balance aus Funktionalität und einfacher Bedienung bieten. Für den niederländischen Markt hat das Unternehmen die Plattform neben Englisch und Deutsch auch auf Niederländisch zur Verfügung gestellt.

Die Plattform für das Photovoltaik-Monitoring hat Ecophi so entwickelt, dass Nutzer:innen sie auch ohne umfassendes technisches Know-how bedienen können. Zudem ist sie hoch skalierbar und damit sowohl für kleine Photovoltaik-Installationen als auch für komplexe, großflächige Solaranlagen geeignet.

Unterstützung durch RES-Programm

Das Startup wurde als eines der wenigen Unternehmen im Rahmen des RES-Programms ausgewählt. Das Programm unterstützt innovative deutsche Unternehmen dabei, ihre Lösungen auf internationalen Märkten zu etablieren. Die Teilnahme ermöglicht eine gezielte Expansion in die Niederlande, einem der vielversprechendsten Märkte für erneuerbare Energien in Europa. „Die Aufnahme in das RES-Programm ist eine große Unterstützung für uns und eine Bestätigung unserer bisherigen Arbeit. Es zeigt, dass unsere Technologie nicht nur technisch ausgereift, sondern auch international wettbewerbsfähig ist“, so Zenz.

Im Oktober hatte der Sicherheitsanbieter SEE aus Hamburg den Solar-Monitoring-Spezialisten Solytic übernommen.

Quelle: Ecophi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH