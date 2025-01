IB Vogt verkauft griechisches 780-MW-Photovoltaik-Portfolio an Faria Renewables

Mit dem Verkauf des griechischen Portfolios an Photovoltaik- und BESS-Anlagen will sich IB Vogt verstärkt auf die europäischen Kernmärkte konzentrieren.

Der international tätige Projektentwickler für erneuerbare Energien, IB Vogt, hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines griechischen Projektportfolios an Faria Renewables abgeschlossen. Faria Renewables ist ein führender griechischer IPP und Projektentwickler im Bereich der erneuerbaren Energien, hinter dem der Fonds Capenergie 5 von Omnes Capital und die Faria-Gruppe stehen. Das Portfolio besteht aus rund 780 MW an Photovoltaik- und BESS-Anlagen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Darunter befindet sich ein 45-MW-Photovoltaik-Solarpark, der sich derzeit im Bau befindet.

Das in den Verkauf einbezogene 45-MW-Photovoltaik-Projekt hat kürzlich eine Finanzierung von einer führenden griechischen Bank erhalten und es soll voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 fertig sein. Dabei umfasst das Solar-Projekt drei verschiedene Standorte in der griechischen Gemeinde Almyros mit einer kombinierten Spitzenleistung von 45 MW. Ferner soll die jährlich von dem Solarkraftwerk erzeugte Elektrizität dem durchschnittlichen Verbrauch von mehr als 17 000 Haushalten entsprechen. Somit kann man bis zu 25 000 Tonnen CO 2 -Emissionen kompensieren.

„Wir freuen uns, dieses Portfolio an Faria Renewables zu übergeben und sie bei ihrer Positionierung als wichtiger Akteur im griechischen Sektor der erneuerbaren Energien zu unterstützen“, sagt Anton Milner, CEO von IB Vogt. „Es ermöglicht uns, uns in den kommenden Jahren verstärkt auf unsere europäischen Kernmärkte und die internationale Expansion zu konzentrieren.“ Beim Verkauf waren mehrere ausgewählte Berater involviert. Akereos Capital fungierte als alleiniger und exklusiver M&A-Verkaufsberater für IB Vogt .Darüber hinaus waren Watson Farley & Williams und Statera als Rechtsberater und TÜV Austria Hellas als technischer Berater tätig.

Quelle: IB Vogt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH