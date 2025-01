Neogrid: Virtuelles Kraftwerk für E-Autos von Ostrom

Der Stromanbieter Ostrom hat zum Jahresbeginn 2025 ein virtuelles Kraftwerk für E-Autos eingerichtet. Neogrid soll das erste virtuelle Kraftwerk für Elektrofahrzeuge Deutschlands sein.

Neogrid, ein virtuelles Kraftwerk für E-Autos von Ostrom, vernetzt die Batterien von Elektrofahrzeugen virtuell und steuert Ladevorgänge flexibel auf Basis der aktuellen Netzsituation und der Strompreise. „Das Projekt ist das erste seiner Art in Deutschland”, sagt Matthias Martensen, Co-Founder und CEO bei Ostrom. „Wir nutzen die Flexibilität der Elektrofahrzeuge unserer Kunden, um diese kontinuierlich am Intraday-Markt zu handeln. Damit werden die Energieeffizienz gesteigert, die Netzstabilität verbessert und erhebliche Kosteneinsparungen für unsere Kunden erzielt.”

Vor dem offiziellen Launch des virtuellen Kraftwerks hat Ostrom die gemeinschaftliche Steuerung der Elektrofahrzeuge am Intraday-Markt mit ausgewählten Kunden bereits ausführlich getestet. „Wir fangen erstmal mit Tesla-Modellen an, dem am weitesten verbreiteten E-Modell unter unseren Kund:innen, und rollen das Angebot dann bereits im ersten Quartal 2025 auf viele weitere gängige Marken aus”, so Martensen. Langfristig will das Unternehmen auch etwa PV-Speicher und Wärmepumpen integrieren. „Wenn der Gesetzgeber hoffentlich bald auch das bidirektionale Laden möglich macht, wird der mögliche Erlös für unsere Kund:innen signifikant steigen“, sagt Martensen.

Virtuelles Kraftwerk für E-Autos: Teilnahme über Ostrom-App

Die Teilnahme am virtuellen Kraftwerk Neogrid können Nutzer:innen über die Ostrom-App steuern. Dafür kann man den benötigten Ziel-Ladezustand des Elektrofahrzeuges in der App einstellen. Daraufhin optimiert das Energiemanagement die Ladepläne automatisch nach aktueller Netzsituation und Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Währenddessen handelt Ostrom die entstehende Flexibilität am Intraday, um den größten möglichen Gewinn zu erzielen. Durch die Optimierung von Stromeinkauf und -verkauf bietet das virtuelle Kraftwerk dem Stromnetz also Flexibilität und generiert so zusätzliche Einnahmen, die Ostrom dann an die an das virtuelle Kraftwerk angebundenen Kunden weitergibt. Dank der Ostrom-App passiert all das im Hintergrund, ohne dass sich die Kund:innen sich um den komplexen Vorgang kümmern müssen.

„Im Laufe eines Jahres können unsere Ostrom-Kunden bis zu 300 Euro pro angeschlossenem Gerät verdienen. Das kann also bei einem Haushalt mit Speicher, E-Auto und Wärmepumpe bis zu 1.000 Euro ausmachen”, so Martensen.

Quelle: Ostrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH