Trinasolar: TÜV-Rating für Nachverfolgbarkeit der PV-Lieferkette

Chinas Trinasolar hat vom TÜV Rheinland das Rating AA für die Transparenz der PV-Lieferkette erhalten. Die deutsche Prüforganisation hat vor Ort die Nachverfolgbarkeit auf allen Stufen vom Polysilizium bis zum Modul zertifiziert.

Trinasolar hat von TÜV Rheinland für die Transparenz und Nachverfolgbarkeit (Traceability) über die gesamte PV-Lieferkette vom Polysilizium bis zu den Modulen ein positives Rating erhalten. Wie das chinesische Unternehmen mitteilte, handelt es sich um die höchstmögliche Bewertung der Stufe AA. Trina zeige damit bestmögliche Transparenz und Zuverlässigkeit in seinen Lieferketten.

Als Prüf-, Test- und Zertifizierungsstelle habe der TÜV-Rheinland vor Ort das Audit durchgeführt. Die Bewertung umfasste dabei die Unternehmensrichtlinien für das Lieferkettenmanagement und der Umsetzung vor Ort. Ziel des Audits war der Nachweis, dass die verwendeten Rohstoffe in allen Phasen der Produktion den erforderlichen Konsistenzstandards entsprechen. Trinasolar habe in allen wichtigen Segmenten des fünfstufigen Bewertungssystems (Polysilizium, Ingots, Wafer, Zellen und Module) die bestmögliche Bewertung AA erhalten.

„Eine eindeutige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette ist ein Schlüsselindikator für Transparenz und Zuverlässigkeit.“ Das sagte Xia Bo, Senior Vice President der TÜV Rheinland Products Division für Greater China. „Trinasolar ist das erste Unternehmen der Branche, das die höchste Bewertung für die gesamte Lieferkette vom Polysilizium bis zu den Modulen erhalten hat.“

„Trinasolar investiert bereits sehr lange in den Aufbau einer Supply-Chain-Management-Plattform, die Lieferanten auf allen Ebenen systematisch verwaltet und eine kontinuierliche Verbesserung ihrer Leistung fördert.“ So äußerte sich Du Qingguo, Vice President und Head of Quality Process Digitalization bei Trinasolar. „Durch die enge Zusammenarbeit mit dem globalen Kundenservice, der IT, den Abteilungen für intelligente Fertigung und den vor- und nachgelagerten Partnern in der PV-Lieferkette hat das Unternehmen umfassende Traceability Mechanismen eingerichtet.“

Trinasolar will den weiteren Angaben zufolge die PV-Lieferkette weiter stärken. Das Unternehmen biete Schulungen an, „damit alle beteiligten Mitarbeiter ihre Fähigkeiten im Lieferkettenmanagement verbessern können,“ so Du Qingguo. So will es das System zur Rückverfolgbarkeit der Lieferkette weiter ausbauen.

Quelle: Trinasolar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH