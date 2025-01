Berenberg: Fremdkapital für Solarparks von ABO Energy in Ungarn

Ein von Berenberg verwalteter Fremdkapital-Fonds finanziert drei Solarparks von ABO Energy. Die Projekte mit 55 MW entstehen in Ungarn.

Die Hamburger Berenberg Bank unterstützt den Bau von Solarparks des deutschen Projektentwicklers ABO Energy mit Fremdkapital. Wie Berenberg mitteilte, geht es um den Bau von drei Solarparks in Ungarn mit einer Gesamtkapazität von 55 Megawatt (MW). Die Finanzierung stamme dabei vom Berenberg Green Energy Debt Fonds. Dieser Fremdkapitalfonds steht unter der Verwaltung Berenbergs.

Die flexible Finanzierung sei auf die Unternehmensstrategie von ABO Energy zugeschnitten und trage zur Optimierung der Liquidität des Unternehmens bei. Darüber hinaus biete die Struktur dem Projektentwickler die Flexibilität, jederzeit innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens eine langfristige Finanzierung für einen Teil oder das gesamte Solarportfolio aufzunehmen oder zu verkaufen.

Torsten Heidemann, Head of Infrastructure & Energy bei Berenberg, kommentierte: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit ABO Energy fortzusetzen. Mit dieser Finanzierung haben wir sie dabei unterstützt, ihre Marktposition in einem schnell wachsenden Markt für Solaranlagen zu stärken. Zusammen mit Polen ist Ungarn führend in der Solarstromerzeugung in Mittel- und Osteuropa. Dank unseres schnellen und effizienten Transaktionsprozesses konnten wir den engen Zeitplan von ABO Energy einhalten und die Transaktion bis zum Ende des Jahres abschließen.“

„Wir sind erfreut über die sehr gute Zusammenarbeit mit Berenberg“, sagte Zsolt Balogh, General Manager von ABO Energy, zuständig für die Finanzierung und den Verkauf von Projekten in Ungarn, Griechenland und Polen: „Die Projektfinanzierungen sind für uns wertvolle Instrumente, um die sich in vielen Ländern beschleunigende Energiewende optimal zu unterstützen und möglichst viele Projekte zügig ans Netz zu bringen.“

