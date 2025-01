Heizkurven-Optimierung für die Wärmepumpe mit der Tado°-App

Nutzer:innen der App des Anbieters Tado können die Heizkurve ihrer Wärmepumpe in der Tado°-App individuell einstellen. Die optimale Einstellung reduziert die Vorlauftemperaturen und sorgt für einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe.

Die Tado GmbH, ein Anbieter von intelligenten Lösungen für das Energiemanagement, hat eine neue Heizoptimierungsfunktion entwickelt. Mit dem Feature ist es Wärmepumpen-Besitzer:innen möglich, die Heizkurve ihrer Wärmepumpe in der Tado°-App individuell einzustellen und an den tatsächlichen Bedarf des Gebäudes anzupassen. So kann die Wärmepumpe im idealen Betrieb effizienter heizen und zusätzliche Energie einsparen, ohne dass man dafür die Raumtemperaturen absenken muss. Mit der Heizkurven-Optimierung für die Wärmepumpe bekommen Kund:innen die Möglichkeit, die Heizkurve in der Tado°-App in fünf Schritten zu reduzieren, um einen idealen Betriebspunkt der Wärmepumpe einzustellen. Die fünf Stufen sind Komfort, Standard, Mäßig, Eco und Eco Plus. Die neue Funktion kann man in der Tado°-App unter „Einstellungen Wärmepumpe” finden.

Derzeit stellt bei der großen Mehrheit der Wärmepumpeninstallationen der Installateur die Heizkurve ein. Dieser Wert ist häufig zu hoch gewählt und verbraucht daher unnötig Energie. Denn diese Einstellung ist für den Installateur sehr schwer einzuschätzen, da dieser die thermischen Gegebenheiten des Gebäudes nur abschätzen kann.

Optimierung der Wärmepumpe über die Heizkurve hinaus

Der Wärmepumpen-Optimierer X zeichnet sich laut Anbieter dadurch aus, dass er mit dem Hauptregler der Wärmepumpe zusammenarbeitet und es den Kund:innen ermöglicht, Zeitpläne für Heizung und Warmwasser einzustellen sowie die Temperaturen manuell in der Tado°-App anzupassen. Mit der Ergänzung durch das Smarte Heizkörper-Thermostat X ist es möglich, die Heizung in Häusern mit Wärmepumpen individuell pro Raum zu steuern.

In Verbindung mit dem Lastverschiebungsservice Balance für Wärmepumpen von Tado kann der Wärmepumpen-Optimierer X die Betriebszeiten der Wärmepumpe auf Zeiten mit niedrigen Strompreisen pro Tag verschieben. Dies gilt sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasseraufbereitung.

Der Wärmepumpen-Optimierer X ist mit Produkten vieler Hersteller auf dem europäischen Markt kompatibel: Atlantic, Vaillant, Saunier Duval, Austria Email, Fujitsu, Daikin und Panasonic. Ferner soll die Kompatibilität mit Mitsubishi, Nibe und anderen Marken folgen.

Quelle: Tado GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH