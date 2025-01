Envitec Biogas kauft Uniper-Tochter Liqvis

Der Hersteller von Biogasanlagen und Biomethan Envitec übernimmt 18 LNG-Tankstellen in Deutschland und Frankreich und will sie mit Bio-LNG aus eigener Produktion beliefern.

Die Envitec Biogas Unternehmensgruppe hat den LNG-Tankstellen-Betreiber Liqis übernommen. Somit firmiert die ehemalige Tochtergesellschaft von Uniper nun als Liqvis powered by Envitec Biogas. Liqvis ging 2015 an den Start und betreibt insgesamt 18 LNG-Tankstellen in Deutschland und Frankreich an strategischen Verkehrsknotenpunkten mit besonders hohem Lkw-Aufkommen. „Mit dem Kauf der Liqvis GmbH verlängern wir unsere Wertschöpfungskette um den Betrieb von eigenen LNG-Tankstellen. Die Entscheidung zur Übernahme der Gesellschaft und ihres Teams ist die konsequente Fortsetzung unserer bisherigen Unternehmensentwicklung“, sagt Olaf von Lehmden, CEO der Envitec Biogas AG.

Die Envitec Biogas AG plant über die bestehende LNG-Tankstelleninfrastruktur der Liqvis künftig ausschließlich Bio-LNG abzusetzen, das beispielsweise im Envitec-eigenen Bioenergie Park Güstrow produziert wird. Denn Bio-LNG ermöglicht laut Unternehmen gegenüber herkömmlichem, fossilem LNG eine deutliche CO 2 Einsparung. „Von den Absatzmengen passt die Liqvis perfekt zu den heutigen Produktionsmengen von kraftstofffähigem Biomethan unter anderem aus unseren Eigenbetriebsanlagen in Forst, Friedland und Güstrow“, sagt Jörg Fischer, CFO des aus Lohne und Saerbeck weltweit agierenden Mittelständlers.

„Wir freuen uns, mit Envitec Biogas einen Übernahmepartner gefunden zu haben, der den eingeschlagenen Weg von Liqvis konsequent weiterverfolgt und so zur Klimaneutralität im Schwerlastverkehr beiträgt“, so Sebastian Gröblinghoff, Vice-President Green Fuels und M&A Project Lead für den Verkauf der Liqvis GmbH bei Uniper SE.

