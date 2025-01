Solartrailer: Leasinggesellschaft FML kooperiert mit Sunmac

Unternehmen und Kommunen können mobile Ladestationen jetzt auch leasen. Die Leasinggesellschaft FML arbeitet dafür mit dem Solartrailer-Anbieter Sunmac zusammen.

Zur Finanzierung eigener flexibler Ladestationen können Unternehmen und Kommunen jetzt auf Leasing zurückgreifen. Die unabhängige Leasinggesellschaft FML Finanzierungs- und Mobilien Leasing GmbH & Co. KG aus Hamburg und Sunmac, Anbieter von Solartrailern, haben eine Kooperation bekannt gegeben. Ab sofort können mobile Lösungen zur Stromversorgung in ländlichen Gebieten, auf Baustellen, bei Events oder zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur in Ballungsräumen schnell für Entlastung sorgen und zur weiteren Etablierung der E-Mobilität beitragen.

Rund eine Million öffentliche Ladepunkte sollen bis zum Jahr 2030 geschaffen werden. Trotz Fortschritten fehlen nach aktuellen Angaben der Bundesnetzagentur noch rund 800.000 Lösungen. Gerade viele ländliche Regionen sind hinsichtlich der Ladeinfrastruktur unterversorgt, bei steigendem Bedarf: „Trotz aktueller Kaufzurückhaltung erwarten wir ab diesem Jahr einen Zugewinn an Marktanteilen bei Elektroautos. Mit ein Grund wird perspektivisch eine strengere CO 2 -Regulierung in Europa sein. Mobile Ladestationen wie Solartrailer helfen, vor Ort den Infrastruktur-Bedarf flexibel an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Sie sind eine mobile Ladelösung für Elektrofahrzeuge, Beleuchtung und andere elektrische Geräte. Eine feste Strominfrastruktur ist dabei nicht erforderlich“, sagt Marco Heß, Geschäftsführer der Leasinggesellschaft FML.

Werden Solartrailer mit Leasing finanziert, fallen für Kommunen oder Unternehmen keine hohen Anfangsinvestitionen an. Die Investition taucht beim Leasingnehmer als Betriebsausgabe in der Gewinn- und Verlustrechnung auf. Damit bleibt die Eigenkapital-Quote beziehungsweise der Verschuldungsgrad, die oft wichtig für Kreditrahmen und Konditionen bei den Banken sind, unverändert. Gleichzeitig sind die Leasingraten, auch bei degressiven Ratenverläufen, voll als Betriebsausgaben absetzbar. Nach Ende der Leasingdauer können Kunden die mobilen Solartrailer je nach Vereinbarung zurückgeben, erwerben oder das Leasing verlängern.

Quelle: FML | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH