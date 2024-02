E-Mobilität: 100.000 Ladepunkte erreicht, Wachstum verlangsamt sich

Laut dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur gibt es mittlerweile mehr als 100.000 Ladepunkte für Elektroautos in Deutschland. Doch das Ausbautempo lässt nach.

Das Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur ausgewertet und die Zahl der Ladepunkte ins Verhältnis zur Entwicklung der E-Mobilität gesetzt. Demnach hat Deutschland im Jahr 2023 die Marke von 100.000 Ladepunkten überschritten. Zugleich gebe es zum Jahresende 2023 im Land fast 1.453.00 reine Elektroautos, also ohne Plug-in-Hybride. Diese Zahl hat EUPD Research auf Basis von Daten der Bundesnetzagentur kalkuliert. Die Neuzulassungen hätten auch 2023 einen Rekord erreicht, allerdings habe der prozentuale Zuwachs nachgelassen. Damit sei die Zahl der Elektroautos schneller gewachsen als die Ladeinfrastruktur.

Laut den Zielen der Bundesregierung soll es 2030 in Deutschland 15 Millionen Elektroautos und eine Million Ladepunkte geben. Damit das gelingt, müsste der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen in den nächsten Jahren deutlich steigen. Noch stärker müsse jedoch der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur steigen, so EUPD Research. Während im Jahr 2020 auf acht Elektroautos ein Ladepunkt kam, liegt das Verhältnis heute bei 14:1 – das ist nahe an dem Verhältnis, das für das Zieljahr vorgesehen ist.

„Wenn sich unsere Prognosen bestätigen und der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen weiter steigt, werden wir mit dem derzeitigen Tempo nicht mehr hinterherkommen“, sagt Finn Bee, Research Analyst bei EUPD Research. Die Zahl der Ladepunkte müsse daher wieder genauso schnell wachsen wie die Zulassungszahlen, um die Ziele in der E-Mobilität zu erreichen.

Ende 2021 gab es in Deutschland erst 50.000 öffentliche Ladepunkte für Elektroautos.

Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH