Photovoltaik: Tauber-Solar übernimmt Deutschlandgeschäft von Encome Energy

Das Deutschlandgeschäft der Encome Energy Performance GmbH aus Österreich geht auf Tauber-Solar über. Encome Energy ist in der Betriebsführung und Wartung von Solarkraftwerken und Großbatteriespeichern aktiv.

Die Tauber-Solar Gruppe zum 1. Februar 2025 die Betriebs- und Wartungsverträge sowie die Mitarbeiter:innen der Encome Energy Performance Deutschland GmbH übernommen. Damit baut Tauber-Solar sowohl sein O&M-Geschäft im Bereich Solar-PV als auch seine Kompetenzen im Batteriespeicher-Segment (BESS) aus.

Die Übernahme, die im Rahmen eines Asset Deals erfolgt ist, umfasst 28 Mitarbeiter:innen sowie rund 150 Betriebs- und Wartungsverträge für über 360 Photovoltaik-Anlagen. „Mit der Integration der O&M-Aktivitäten stärken wir unsere Präsenz in der D.A.CH-Region und unsere Kompetenzen in den Bereichen Solar PV und BESS,“ sagt Arne Weinig, geschäftsführender Gesellschafter der Tauber-Solar Holding GmbH. „Zudem sichern wir die Arbeitsplätze der Mitarbeiter der Encome Energy Performance Deutschland.“

Die übertragenen Geschäfte werden vorerst eigenständig in der Tauber-Solar Portfolio Management GmbH weitergeführt, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Mittelfristig ist die Integration in die bestehenden O&M-Management-Aktivitäten von Tauber-Solar für Solar-PV und Batteriespeicher vorgesehen. Die Übertragung umfasst auch IT-Systeme, Arbeitsmittel und digitale Prozesse, um Effizienz und Performance zu steigern.

Mit dieser Erweiterung will Tauber-Solar Asset Owner und Betreiber:innen von Solarparks und Batteriespeichern dabei unterstützen, die Lebensdauer ihrer Anlagen zu verlängern, Ausfallzeiten zu minimieren und die Wirtschaftlichkeit ihrer Investitionen zu steigern. Beide Produkt- und Leistungsfelder spielen eine entscheidende Rolle für die Netzstabilität und die erfolgreiche Integration Erneuerbarer Energien ins Energiesystem.

Die Übernahme von Encome Energy Deutschland ist Teil der strategischen Expansion von Tauber-Solar. Das Unternehmen plant, seine Aktivitäten in Deutschland sowie in ausgewählten europäischen Märkten weiter auszubauen. In Verbindung mit seiner Tochtergesellschaft Tauber Energy will das Unternehmen seine Position als zukunftsorientierter Partner für Planung, Bau und Betrieb von Dach- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeichersystemen stärken.

