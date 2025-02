Nach EuGH-Urteil: Zukunft von Mieterstrom ungewiss

Die deutsche Regelung zur Kundenanlage verstößt nach einem Urteil des EuGH gegen EU-Recht. Mieterstrom-Projekte könnten künftig durch die notwendige Erhebung von Netzentgelten deutlich teurer werden.

Am 28. November 2024 hatte der Europäische Gerichtshofs (EuGH) entschieden, dass die deutsche Sonderregelung zur Kundenanlage nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Bisher ermöglichte diese Regelung den Betrieb kleiner Stromnetze innerhalb bestimmter Grenzen, ohne als Verteilnetz zu gelten. Die Auswirkungen des Urteils des EuGH zur Kundenanlage sind nach Einschätzung des Mieterstrom-Anbieters Pionierkraft nach wie vor unklar. Betreiber solcher Kundenanlagen müssen demnach künftig damit rechnen, dass man sie als Verteilnetzbetreiber einstuft. Das ist mit umfangreichen regulatorischen Anforderungen verbunden. Dadurch drohen Mieterstrom-Projekte in Zukunft durch die Erhebung von Netzentgelten deutlich teurer zu werden, was die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte gefährdet und Investitionen in diesem Bereich ausbremst.

Mieterstrommodell von Pionierkraft rechtskonform

Im Gegensatz zu klassischen Mieterstrommodellen setzt Pionierkraft auf Direktleitungen zwischen der Erzeugungsanlage und den Verbrauchern gemäß §3 Abs. 12 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Eine juristische Prüfung durch spezialisierte Rechtsanwälte für Energierecht hat bestätigt, dass das Mieterstrom-Modell „Pionierkraftwerk“ nicht unter das EuGH-Urteil fällt. Damit bietet Pionierkraft derzeit eine rechtssichere Lösung für die effiziente Verteilung von Solarenergie in Mehrfamilienhäusern, da es keine netzartigen Strukturen gibt, die nun als Verteilnetze klassifiziert werden könnten.

Gründer und Pionierkraft-CEO Andreas Eberhardt sieht im Urteil des EuGH eine große Herausforderung für die Energiewirtschaft in Deutschland. Innovative Ansätze seien jedoch gut aufgestellt, um den sich wandelnden rechtlichen Rahmen zu erfüllen. „So bleibt die Energiewende in Mehrfamilienhäusern weiterhin möglich“, so Eberhardt.

Quelle: Pionierkraft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH