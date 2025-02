Sunnic Lighthouse knackt 2-GW-PPA-Grenze

Mit PPA-Verträgen von mehr als 2 Gigawatt Leistung gehört Sunnic Lighthouse zu den größten Strom-Direktvermarktern Deutschlands. Die Enerparc-Tochter löst sich zunehmend von der EEG-Vermarktung und richten den Fokus auf die Direktvermarktung über Partner.

Der Hamburger Grünstromvermarkter Sunnic Lighthouse startet mit erfolgreichen Zahlen und der Erweiterung seines Portfolios in das neue Jahr. Mit dem Abschluss von Power Purchase Agreements (PPA) im Umfang von mehr als 2 Gigawatt hat Sunnic Lighthouse seine Position in der Branche gestärkt und zählt laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Montel News zu den größten Strom-Direktvermarktern in Deutschland.

Auf der Leitmesse der europäischen Energiewirtschaft, der E-World in Essen, wird Sunnic in diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Stand vertreten sein und seine neuesten Dienstleistungen einem breiten Fachpublikum vorstellen. Ferner hat Sunnic kürzlich sein Angebot um den Handel mit Strom aus ausgeförderten Windenergieanlagen (Post-EEG) erweitert. Darüber hinaus übernimmt die Enerparc-Tochter nun auch die Vermarktung von Batteriespeichersystemen (BESS) aus der Pipeline der Muttergesellschaft und hat bereits die ersten Verträge abgeschlossen.

„Wir lösen uns zunehmend von der EEG-Vermarktung und richten unseren Fokus auf die Direktvermarktung über Partner – damit sind wir für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Arved von Harpe, Geschäftsführer von Sunnic Lighthouse. „Allein das Solaranlagen- und Speicherportfolio unserer Mutter Enerparc ermöglicht uns Grünstromlieferungen über PPA-Verträge im Umfang von mehr als 3.000 Megawatt in den kommenden drei Jahren. Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr mit unserem Stand auf der E-World dabei zu sein und unsere Produkte vorzustellen.“

Das klassische Geschäft von Sunnic Lighthouse umfasst den Abschluss von PPA mit Unternehmen, Stadtwerken und Energieversorgern. Außerdem setzt der Grünstromvermarkter auf die Direktvermarktung von Wind- und Solarstrom sowie die Vollversorgung von Industriekunden.

Sunnic Lighthouse ist auf der Messe E-World vom 11. Bis 13. Februar in Halle 5, Stand B105 zu finden.

Quelle: Sunnic Lighthouse | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH