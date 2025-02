De Januar 2025 war bezogen auf das einstrahlende Sonnenlicht in Deutschland ein typischer Wintermonat. Die Solarstrahlung lag wenig spektakulär im langjährigen Mittel.

Im Januar 2025 hat die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland jahreszeitlich bedingt gegenüber Dezember 2024 leicht zugenommen. So wurden über Deutschland pro Quadratmeter 25 Kilowattstunden erreicht. Im besonders trüben Vormonat hatten die Werte nur bei 16 kWh pro Quadratmeter gelegen. Die Daten der Globalstrahlung gehen auf Messungen des Deutschen Wetterdienst (DWD) zurück. Damit passte sich der Januar in das Muster der vergangenen 30 Jahre ein. So betrug die Solarstrahlung im Zeitraum 1991 bis 2020 über Deutschland im Durchschnitt 23 kWh/qm.

Auch bei der Nord-Süd-Verteilung gab es im Januar 2025 keine nennenswerten Ausreißer. So betrug das Maximum 53 (im Vergleich zu 50 kWh/qm im langjährigen Mittel) und wurde in einzelnen Regionen des Alpenvorlandes erreicht. Über Werte jenseits der 40 kWh/qm konnten sich das Allgäu und Südbayern freuen. Dahinter folgen der Süden Bayerns und der Südwesten Deutschlands.

Das Minimum der Solarstrahlung maß der DWD im Norden Deutschlands mit einem Wert von nur 15 kWh/qm. Das entspricht auch dem langjährigen Mittel. In diesem Jahr reichte die einstrahlungsschwächste Zone allerdings in Richtung Südwesten bis zur Ruhr. In den vergangenen 30 Jahren hatte das Ruhrgebiet im Durchschnitt stets etwas mehr Solarstrahlung abbekommen.

Quelle: DWD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH