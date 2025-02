Solarthermieanlage in Delitzsch nimmt Gestalt an

Das Vorhaben der Stadtwerke Delitzsch, künftig die Solarthermie für die Fernwärme zu nutzen, kommt planmäßig voran. Der Probebetrieb soll im Mai 2025 starten.

Die Arbeiten an der neuen Solarthermieanlage der Stadtwerke Delitzsch schreiten voran. Darüber berichtet das kommunale Energieunternehmen. Der Bau sei bereits weit fortgeschritten, und der erste Probebetrieb für Mai 2025 geplant. Damit liege das Großprojekt voll im Zeitplan.

Mit einer Brutto-Kollektorfläche von 5.690 Quadratmeter können die Solarthermieanlage im Jahr 2.445n Megawattstunden (MWh) Wärme aus Sonnenenergie erzeugen. Das Investitionsvolumen betrage ferner 5,85 Millionen Euro. Ziel des Projekts sei es, die Fernwärmeversorgung in Delitzsch unabhängiger von fossilen Energieträgern zu gestalten.

„Es freut uns sehr, dass wir nach wie vor exakt im Zeitplan sind. Das ist bei Bauprojekten dieser Größenordnung nicht selbstverständlich“, erklärt Kay Lehmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Delitzsch. „Die enge Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und eine vorausschauende Planung haben dazu beigetragen, dass alle Arbeiten wie vorgesehen voranschreiten.“

Ab Mai 2025 im Probebetrieb

Die Stadtwerke setzen bei der Umsetzung des Projekts bewusst auf Unternehmen aus der Region. Dies stärke nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern sorge auch für eine effiziente Abstimmung zwischen den Projektbeteiligten. „Dass wir vorwiegend mit ortsansässigen Betrieben arbeiten, hat sich als großer Vorteil erwiesen. Die kurzen Wege ermöglichen eine enge Kommunikation und eine flexible Reaktion auf mögliche Herausforderungen“, so Lehmann.

Die Integration der Solarthermie sei ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Neuausrichtung der Fernwärmeversorgung in Delitzsch. Die Anlage nutze die Kraft der Sonne, um Wärme bereitzustellen, die sie direkt ins Fernwärmenetz einspeise. Dank eines Wärmespeichers lasse sich die Wärme kann auch an bewölkten Tagen oder in der Übergangszeit nutzen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten startet im Mai 2025 der erste Probebetrieb, um die Anlage unter realen Bedingungen zu testen. Die vollständige Inbetriebnahme ist für Sommer 2025 vorgesehen. „Die bisherigen Ergebnisse stimmen uns zuversichtlich, dass wir dieses Ziel wie geplant erreichen“, sagt Lehmann.

Quelle: Stadtwerke Delitzsch | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH