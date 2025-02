Carl Zeiss strebt Direktversorgung mit Wind und PV an

Die Carl Zeiss AG will am Industriestandort in Baden-Württemberg künftig 50 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugen. Zum Einsatz sollen 68 MW Wind und 45 MW PV kommen.

Die Unternehmensgruppe Carl Zeiss will an ihrem Hauptstandort in Baden-Württemberg künftig die Direktversorgung mit Strom durch eigene Windenergie- und Photovoltaikanlagen an. Darüber berichtet der Landesverband des BWE in Baden-Württemberg. So wolle die weltweit aktive Carl Zeiss AG einen Schritt in Richtung energetische Unabhängigkeit durch den Einsatz eigener Energiequellen gehen. Ziel sei es, 50 Prozent des Energiebedarfs aus regionalen Eigenerzeugungsanlagen sicher zu stellen. Dazu plant die Carl Zeiss Energie GmbH gemeinsam mit der Uhl Windkraft GmbH den Bau von 10 leistungsstarken Windkraftanlagen mit je 6,8 MW und somit 68 MW Gesamtleistung. Diese sollen jährlich ca. 120.000.000 Kilowattstunden (kWh) Strom produzieren. Ferner sei die Installation von Photovolaikanlagen mit insgesamt 45 Megawatt Spitzenleistung (MWp) geplant, die jährlich 55.000.000 kWh Strom produzieren.

Das Leuchtturmprojekt ist das derzeit größte Projekt zur Eigenstromversorgung eines Industriebetriebes in Baden-Württemberg. Der Investitionsumfang beträgt über 100 Mio. Euro.

Für Julia Wolf, Landesvorsitzende des BWE in Baden-Württemberg, ist das Engagement der Carl Zeiss AG ein starkes Bekenntnis für den Standort und den Bezug von regional erzeugtem Grünstrom. „Wind ist der entscheidende Baustein für ein Unternehmen, sich langfristig günstige Strompreise für die Produktion zu sichern.“, sagt Wolf. „Versorgungssicherheit stabile Strompreise sowie CO 2 -Einsparungen sind für die hiesige Industrie im globalen Wettbewerb entscheidend“, so Wolf weiter.

Auch Landesenergieministerin Thekla Walker begrüßte das Vorhaben. „Wirtschaft will Windkraft. Windräder sind sichtbare Zeichen eines attraktiven Standorts. Direktstromversorgung durch exklusive Anlagen sorgen für eine auch preislich stabile und sichere Energieversorgung der Unternehmen. Das Modell Zeiss sollte Schule machen. Anlagen, die direkt am Verbrauchsort entstehen, nützen durch geringere Netzbelastung dem Energiesystem insgesamt.“

