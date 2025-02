digitalPV: Regionalverband startet Netzwerk zur Digitalisierung des PV-Betriebs

Der Verband Energieregion Nürnberg e.V. hat ein Netzwerk zur Digitalisierung bei Planung, Betrieb und Wartung von PV-Anlagen gestartet.

Derzeit sind in Deutschland bereits Photovoltaikanlagen mit insgesamt mehr als 82 Gigawatt Leistung installiert. Das entspricht in der Spitze dem Doppelten der deutschen Grundlast. Für einen kompletten Umstieg auf eine CO 2 -neutrale und nachhaltige Energieversorgung ist nach Aussage von Energieregion Nürnberg jedoch noch ein erheblicher Zubau um das Fünffache an installierter PV-Leistung im Bundesgebiet erforderlich. Und ein wichtiges Stichwort ist für den Verband hier die weitergehende Digitalisierung der PV.

Trend zur höheren Integration von Photovoltaik-Anlagen

Bei diesen Größenordnungen stellt sich sogleich die Frage, wo diese Anlagen noch Platz finden sollen. Jens Hauch, Vorstandsvorsitzender von Energieregion Nürnberg und Bereichsleiter beim Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien, geht dabei von einem Trend zu Photovoltaik-Anlagen aus, die auf bereits für andere Funktionen genutzten Flächen installiert sind. „Neben Freiflächenanlagen werden wir in Zukunft vermehrt Anlagen sehen, welche zum Beispiel in Fassaden, auf Dächern oder über landwirtschaftlich genutzten Flächen mit weiteren Funktionen integriert werden“, so Hauch: „Insbesondere in den Städten sind das die Flächen, welche noch in ausreichender Zahl und ohne Nutzungskonflikte zur Verfügung stehen. Dieser Trend wirft aber gleichzeitig Fragen hinsichtlich einer effizienten Pflege, Wartung und Inspektion dieser Anlagen auf.“

Innovationsnetzwerk „digitalPV“

Zur Lösung dieser Herausforderungen hat die Energieregion Nürnberg nun gemeinsam mit 15 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft das Innovationsnetzwerk „digitalPV – Digitalisierung bei Planung, Betrieb und Wartung von PV-Anlagen“ ins Leben gerufen. Förderung erhält der Verein dafür aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.

Neben den Unternehmen Automatic Research GmbH, hyCLEANER GmbH & Co. KG, IDAS GmbH, IMT Technology GmbH, smartblue AG, SUNSET Energietechnik GmbH, SunSniffer GmbH & Co. KG, Suntec Energiesysteme GmbH und VF Reinigungstechnik GmbH sind auch die wissenschaftlichen Partner Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg für Erneuerbare Energien, Hochschule Coburg, Technische Hochschule Nürnberg und Universität Würzburg beteiligt. Als assoziierte Netzwerkpartner unterstützen der Landesverband Franken der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. und der Landkreis Forchheim.

1. Netzwerktreffen bringt Entwicklungsideen hervor

Beim Auftakttreffen der Netzwerkpartner im Februar 2025 in Erlangen haben die Teilnehmer:innen bereits an ersten Ideen für neue Technologien und Konzepte gefeilt. So streben sie zum Beispiel die automatisierte Prüfung und Reinigung von PV-Anlagen an. Und sie zeigten sich interessiert an einem mit künstlicher Intelligenz gestützten Diagnosesystem für PV-Anlagen oder dem digitalen Monitoring einer Agri-PV-Anlage im Kirschenanbau.

„Es freut mich sehr, dass wir so viele verschiedene Kompetenzen aus Wirtschaft, Forschung und Anwendung hier aus der Metropolregion Nürnberg und darüber hinaus versammeln konnten, um dieses Zukunftsthema zu bearbeiten“, sagt sich Peter Will, Geschäftsführer der Energieregion Nürnberg.

Weitere Partner willkommen

Über die derzeitigen Gründungspartner hinaus ist das Innovationsnetzwerk „digitalPV“ offen für weitere Teilnehmer:innen aus dem gesamten deutschen Bundesgebiet. Es spicht dabei insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sowie wissenschaftlicher Institutionen an.

Quelle: Energieregion Nürnberg e.V. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH