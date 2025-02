ISH 2025: Valentin Software zeigt Planungssoftware für Wärmepumpen und Solarthermie

Valentin Software stellt seine Planungssoftware für Wärmepumpen und Solarthermie auf der diesjährigen ISH in Frankfurt am Main vor, die vom 17. bis zum 21. März 2025 stattfindet.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Valentin Software auf der ISH 2025 stehen die Programme GoT*Sol und T*Sol.

GoT*Sol ist die professionelle Software zur Planung und Auslegung von Wärmepumpenanlagen, sowohl im Bestand als auch im Neubau. Das Programm bietet für jeden Standort die Auswahl zwischen verschiedenen Wärmequellen, Betriebsweisen und zahlreichen Anlagenkonfigurationen. Besonders hervor hebt der Hersteller die Möglichkeit der Einbindung von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen. Auf Grundlage einer dynamischen Minutensimulation können Nutzer:innen unter anderem Stromverbrauch, Jahresarbeitszahlen und Betriebskosten unter Berücksichtigung von Sperrzeiten und Tarifen berechnen. Auch eine Bewertung der Wärmepumpenanlage nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) kann das Programm durchgeführen.

T*Sol ist ein dynamisches Simulationsprogramm zur Auslegung und Berechnung von solarthermischen Anlagen. Mit T*Sol können Nutzer:innen Anlagen planen, Kollektorfelder und Speicher dimensionieren und die Wirtschaftlichkeit berechnet. T*Sol bietet hierfür über 200 vorkonfigurierte Anlagensysteme und umfangreiche Auslegungshilfen. Nach der Simulation wird ein übersichtlicher Projektbericht mit allen Anlagendaten und detaillierten Simulations- und Wirtschaftlichkeitsergebnissen unter GEG-Bedingungen erzeugt.

Das Expertenteam von Valentin Software steht an allen Messetagen für Produktberatungen und praxisnahe Einblicke in den Planungsprozess zur Verfügung. Exklusiv zur ISH 2025 bietet der Softwarehersteller allen Messebesuchern einen Messerabatt auf die Jahreslizenzen und 3-Monats-Lizenzen von GeoT*Sol und T*Sol, aber auch für die Photovoltaik-Auslegungssoftware PV*Sol und PV*Sol premium an.

Valentin Software ist mit dem Stand A23 in Halle 8 auf der ISH 2025 vertreten.

Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH