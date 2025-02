Neu: Photovoltaik-Stromspeicher von Fronius

Mit dem Batteriespeicher Reserva komplettiert Fronius sein Produktspektrum und kann nun wesentliche Komponenten einer Photovoltaik-Anlage aus einer Hand anbieten.

Fronius, österreichischer Anbieter von Solarelektronik, hat sein Produkt-Portfolio mit einem Photovoltaik-Stromspeicher komplettiert. Bei Fronius Reserva handelt es sich um eine Hochvoltbatterie mit DC-Kopplung, die hohe Wirkungsgrade bei Lade- und Entladeleistungen aufweisen soll. Mit zwei bis fünf Batteriemodulen sind Speicherkapazitäten zwischen 6,3 und 15,8 kWh möglich. Die Speichermodule kann man ohne Verkabelungsaufwand als Plug-and-play-Verbindung wie Spielbausteine übereinander stapeln. Insgesamt lassen sich bis zu vier Batterietürme parallelschalten und somit eine maximale Speicherleistung von 63 kWh erreichen.

Der neue Batteriespeicher ist auf die beiden Hybridwechselrichter GenN24 Plus und Verto Plus von Fronius abgestimmt und lässt sich somit auch leicht in ein bestehendes Photovoltaik-System integrieren. Zur Visualisierung genügt die Solar.web App, eine zusätzliche Software ist nicht notwendig. Zudem verrät die Status-Anzeige von Reserva den aktuellen Ladestand und zeigt an, wenn eine Störung vorliegt.

„Uns ist es wichtig, dass der Kunde die Daten nicht nur stets im Blick hat, sondern diese auch geschützt weiß“, sagt Fronius CSO Harald Scherleitner. „Deshalb setzen wir auf höchste Sicherheitsstandards und speichern sämtliche Kunden-Daten ausschließlich auf europäischen Servern. Regelmäßige Security-Audits von renommierten Firmen und verpflichtende Trainings innerhalb unserer Softwareentwicklung sehen wir als selbstverständlich an.“

Photovoltaik-Stromspeicher von Fronius Notstrom und Schwarzstart fähig

Fronius Reserva ist Notstrom und Schwarzstart fähig. Das bedeutet, dass man die Batterie selbst bei einem Netzausfall weiterhin laden und entladen kann. Das soll den Nutzer:innen mehr Unabhängigkeit und eine zuverlässige Energieversorgung selbst in Notstromsituationen bieten.

Die Zellen des neuen Batteriespeichers bestehen aus Lithium-Eisenphosphat, kurz LFP, einem kobaltfreien Material. LFP-Batterien sind laut Hersteller langlebig, wartungsarm, sicher und leicht und bieten eine gute Lade- und Entladeeffizienz. Reserva hat ein bewusst schlank gehaltenes Design. So passt die Batterie laut Hersteller sowohl in schmale Kellergänge als auch kleine Garagen. Sie ist generell bei Temperaturen von -20 bis 55 Grad Celsius einsetzbar und verfügt über die Schutzklasse IP65, die sie vor äußeren Einflüssen schützt. Somit ist der PV-Speicher Reserva für den Innen- und den geschützten Außenbereich geeignet.

„Speziell das Thema Langlebigkeit ist uns bei Fronius sehr wichtig“, sagt Scherleitner. „Wir garantieren deshalb, dass die Fronius Reserva nach zehn Jahren ab Garantiebeginn noch mindestens 80 Prozent ihrer nutzbaren Energie liefert.“

Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH