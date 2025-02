Ritter Energie erweitert Sortiment

Ritter Energie bietet nun nicht nur die Eigenmarke Paradigma an, sondern agiert auch als Großhändler für Photovoltaik und Heiztechnologie und erweitert so das Sortiment.

Paradigma und Ezee Energy sind wie geplant seit Jahresbeginn zur Ritter Energie GmbH & Co. KG verschmolzen. Damit einher geht eine Neustrukturierung des Produktsortiments. Die neue Ritter Energie agiert künftig mit zwei Produktschienen für erneuerbare Energielösungen für Gebäude in den Bereichen Wärme und Strom. Paradigma bleibt als Eigenmarke mit exklusivem Produktsystem und eigener Regelungstechnik bestehen. Hinzu kommt das Großhandelssortiment Pure Line, das Handwerkspartnern mehr Flexibilität bei der Produktauswahl und Angebotserstellung ermöglichen soll.

Bei der Eigenmarke Paradigma stehen der Systemgedanke und eine einzigartige Technik im Vordergrund. Darunter fallen Komponenten und Systeme, die es exklusiv nur bei Ritter Energie gibt. Etwa ein Solarthermie-System mit einem leistungsstarken Vakuumröhrenkollektor und ein Hexagonalspeicher der Effizienzklasse A+. Zum Markensortiment gehört auch eine eigene Regelung, mit der die Komponenten besonders leicht und zuverlässig anzuschließen sein sollen.

Mit der ergänzenden Pure Line agiert Ritter Energie nun auch als Großhändler. Die Linie vervollständigt das Gesamtsortiment und soll dem Handwerker mehr Flexibilität bei der technischen Umsetzung und Preisgestaltung seiner erneuerbaren Energieprojekte am Gebäude ermöglichen. Das Angebot soll qualitativ hochwertige Produkte und Systeme namhafter Hersteller zu markgerechten Preisen umfassen. Photovoltaik-Module bietet das Unternehmen beispielsweise ausschließlich in dieser Linie an.

Die Handwerkspartner sind nicht an eine der beiden Sortimentslinien gebunden, sondern können sich je nach Projekt und Anforderung ihrer Kunden flexibel aus beiden Produktschienen bedienen, um eine bestmögliche Lösung zu erzielen. Ein Partnerprogramm mit zahlreichen Services, Boni und Schulungsangeboten ist ebenfalls für alle Handwerkspartner zugänglich, unabhängig davon, ob ein Betrieb eher auf Paradigma oder Pure-Line-Produkte setzt.

Quelle: Ritter Energie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH