Windenergie: Nordex macht 2024 Gewinn

Die Nordex Group hat ihre für 2024 gesetzten finanziellen und operativen Ziele erreicht und einen erheblichen Anstieg der Profitabilität erzielt. Das Konzernergebnis lag bei mit 9 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 303 Millionen Euro zu verkraften.

Der Windenergieanlagen-Hersteller Nordex Group hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um 12,5 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro (2023: 6,5 Milliarden Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im Berichtsjahr 2024 auf 296 Millionen Euro (2023: 2 Millionen Euro). Somit entspricht diese Entwicklung einer Marge von 4,1 Prozent (2023: 0 Prozent), die leicht über dem oberen Ende der Prognose für 2024 liegt.

„Im vergangenen Jahr haben wir alle unsere operativen und finanziellen Versprechen voll erfüllt und sind unserem mittelfristigen Margenziel einen weiteren wichtigen Schritt nähergekommen. Wir haben im Jahr 2024 einen Rekordauftragseingang erzielt, was zu einem sehr hohen Auftragsbestand geführt hat. Getragen wurde dieser Erfolg von einer starken Dynamik in unserem Service- und Projektgeschäft“, sagt José Luis Blanco, Vorstandsvorsitzender der Nordex Group.

Operative Leistung und Segmententwicklung

Im Segment Projekte belief sich der Auftragseingang im Berichtsjahr auf 8,3 GW, 13 Prozent höher als im Vorjahr (7,4 GW). Dies entspricht einem Gesamtauftragswert von 7,5 Milliarden Euro (2023: 6,2 Milliarden Euro) und einem Plus von 20 Prozent. Dabei kamen die Aufträge im vergangenen Jahr aus 24 verschiedenen Ländern und erstrecken sich über unterschiedliche Anlagentypen. Ferner steigerte Nordex im Segment Service den Auftragseingang um 114 % auf 1.981 Millionen Euro gegenüber 924 Millionen Euro im Vorjahr. Darin enthalten sind sowohl Serviceaufträge für neue Anlagen als auch Verlängerungen von ausgelaufenen Verträgen.

Der Auftragsbestand der Nordex Group lag zum Jahresende 2024 bei 12,8 Milliarden Euro gegenüber 10,5 Milliarden Euro zum Jahresende 2023. Davon entfallen 7,8 Milliarden Euro (2023: 6,9 Milliarden Euro) auf das Segment Projekte und rund 5,0 Milliarden Euro (2023: 3,6 Milliarden Euro) auf das Segment Service.

Im Berichtsjahr 2024 erreichte die Turbinenproduktion 7.609 MW im Vergleich zu 7.985 MW im Jahr 2023. Ferner stieg die Rotorblattproduktion auf 5.421 Einheiten, ein Plus von 17 Prozent gegenüber 4.635 Einheiten im Vorjahr. Davon wurden rund 28 Prozent (2023: 25 Prozent) selbst produziert, während rund 72 Prozent (2023: 75 Prozent) von externen Lieferanten bezogen wurden.

Die Nordex Group hat im Berichtsjahr entsprechend der internen Planung 1.227 Windenergieanlagen in 25 Ländern mit einer Gesamtleistung von 6,6 GW errichtet. Dies entspricht 1.429 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 7,3 GW im Jahr 2023. Von den im Berichtszeitraum erfolgten Installationen (in MW) entfielen 71 Prozent auf Europa, 16 Prozent auf Lateinamerika, 7 Prozent auf den Rest der Welt und 6 Prozent auf Nordamerika. Dabei stieg der Umsatz im Segment Projekte im Berichtsjahr um rund 12 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro, nach 5,8 Milliarden Euro im Jahr 2023.

Finanzkennzahlen von Nordex für das Geschäftsjahr 2024

Der freie Cashflow erreichte im Berichtsjahr 271 Millionen Euro (2023: 20 Millionen Euro), unterstützt durch einen starken freien Cashflow im letzten Quartal, der in erster Linie auf eine starke operative Leistung zurückzuführen ist. Zudem belief sich die Bilanzsumme auf rund 5,6 Milliarden Euro und lag damit leicht über dem Wert von 5,4 Milliarden Euro zum Jahresende 2023. Die Eigenkapitalquote erreichte 17,7 Prozent, vergleichbar mit 18,0 Prozent zum 31. Dezember 2023. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente des Konzerns lagen zum Stichtag auf einem Niveau von 1.151 Millionen Euro (31. Dezember 2023: 926 Millionen Euro), was zu einer Netto-Cash-Position von 848 Millionen Euro (31. Dezember 2023: 631 Millionen Euro) führte. Die Working-Capital-Quote in Prozent des Konzernumsatzes betrug minus 9,1 Prozent (31. Dezember 2023: minus 11,5 Prozent). Das Konzernergebnis von Nordex im Geschäftsjahr 2024 betrug 9 Millionen Euro. Im Jahr zuvor war es im Minus mit 303 Millionen Euro.

Ausblick für 2025

Für das laufende Jahr erwartet die Nordex Group einen Konzernumsatz zwischen 7,4 und 7,9 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge zwischen 5,0 und 7,0 Prozent. Ferner rechnet das Unternehmen für das zweite Halbjahr mit einer leichten Steigerung von Umsatz und Profitabilität. Bis zum Ende des Jahres 2025 plant die Nordex Group eine Working-Capital-Quote im Verhältnis zum Konzernumsatz von unter minus 9 Prozent. Zudem sind für Investitionen rund 200 Millionen Euro geplant. Angesichts der guten Entwicklung im Jahr 2024 hält das Unternehmen an seinem mittelfristigen Ziel einer EBITDA-Marge von 8 Prozent fest.

Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH