Neu: Photovoltaik-Großhändler Segensolar vertreibt Kostal-Produkte

Kund:innen des Photovoltaik-Großhändlers Segensolar können nun auch die Wechselrichter von Kostal Solar Electric aus Freiburg erwerben.

Der Kölner Photovoltaik-Großhändler Segensolar nimmt die Produkte von Kostal in das Portfolio auf. Die strategische Partnerschaft zwischen Segensolar und Kostal soll den Kund:innen ein erweitertes Produktportfolio bieten. Diese sollen nun Zugang zu einer noch breiteren Palette an hochwertigen Photovoltaik-Wechselrichtern haben. Zudem soll die Kombination der Expertise beider Unternehmen zu effizienten Lösungen für verschiedene Anforderungen sorgen.

„Kostal ist bekannt für seine herausragende Qualität und Innovationskraft im Bereich der Solartechnologie. Entscheidend für Segensolar waren Gründe wie Made in Germany, Cybersicherheit, Ersatzstrom und dynamische Stromtarife für eine Aufnahme von Kostal in das Portfolio”, sagt Sven Armbrecht, Head of Sales and Marketing beim Photovoltaik-Großhändler Segensolar. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten, die sowohl effizient als auch zuverlässig sind.“

Hans-Bernd Wiesener, Vertriebsleiter DACH bei Kostal, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Segensolar ist für uns ein bedeutender Schritt, um unsere Reichweite im Markt zu erweitern und unsere Produkte einer breiteren Kundenschicht zugänglich zu machen. Segensolar ist ein etabliertes Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf und einer starken Präsenz im Solarmarkt.“

Segensolar hat es sich zur Aufgabe gemacht, Installateuren qualitativ hochwertige PV-Lösungen für private und gewerbliche Projekte anzubieten. Ferner leistet das Unternehmen persönliche 1:1-Beratung und technische Unterstützung.

Quelle: Segensolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH