Soluxa: Farbige Photovoltaik-Module auf Basis von Aiko-Standardmodulen

Das niederländische Unternehmen Soluxa hat farbige Photovoltaik-Module auf den Markt gebracht, die auf Standard-Modulen von Aiko basieren.

Schwarze Standard-Solarmodule sind in Gebieten mit denkmalgeschützten Gebäuden und traditionellen Terrakottadächern oftmals nicht gern gesehen. Denn sie kollidieren mit der architektonischen Identität einer Region und schränken die Integration erneuerbarer Energien ein. Um dieses Problem zu lösen, hat das niederländische Unternehmen Soluxa effiziente farbige Photovoltaik-Module auf den Markt gebracht. Denn kommunale Vorschriften in ganz Europa erlauben nach und nach terrakottafarbene Solarmodule in geschützten Gebieten, so dass historische Gebäude saubere Energie tanken können, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.

„Mit der patentierten Vibrant-Technologie von Soluxa können wir eine breite Palette von satten Farben mit minimalem Energieverlust erzielen“, sagt Lourens van Dijk, Gründer von Soluxa. „In Kombination mit dem hohen Wirkungsgrad der Standardmodule von Aiko bieten wir eine Solarlösung, die sich nahtlos in die Architektur integriert.“ Farbige Photovoltaik-Module von Soluxa, verwenden die Standard-N-Type-ABC-Module von Aiko als Basis. Ferner liefern sie bis zu 390 Watt pro Modul. Soluxa kümmert sich um den Kundendienst und die Erfüllung von Garantien für die PV-Module.

Für städtische Entwicklungen stellen Solarfassaden eine skalierbare und effiziente Alternative zu herkömmlichen Photovoltaik-Dachanlagen dar. Denn ein farbiges Solarmodul, das man an einer nach Süden ausgerichteten Fassade in den Niederlanden installiert, kann etwa 300 kWh pro Jahr erzeugen. Darüber hinaus erfüllen diese Solarmodule eine Doppelfunktion sowohl als Solarstromquelle als auch als Verkleidungsmaterial, wodurch die Baukosten gesenkt und die Raumeffizienz maximiert werden.

Durch die Bereitstellung von hocheffizienten Standardmodulen, die in den farbigen Lösungen von Soluxa zum Einsatz kommen, will Aiko die Zugänglichkeit von Solarenergie unter Beibehaltung der architektonischen Integrität erweitern.

Quelle: Aiko | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH