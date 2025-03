Projektentwickler Wiwi Consult: 40 neue EE-Anlagen bis 2027

Bis zum Jahr 2027 will der Mainzer Projektentwickler Wiwi Consult mehr als 40 Windenergieanlagen und mehrere Photovoltaik-Freiflächenanlagen verwirklichen. Für die Finanzierung setzt das Unternehmen ergänzend auf ein Crowdinvesting über die Investmentplattform WIWIN.

Die Wiwi Consult GmbH & Co. KG, ein 2016 gegründeter Projektentwickler von Erneuerbare-Energien-Anlagen plant bis zum Jahr 2027 den Bau und die Inbetriebnahme von über 40 Windenergieanlagen und mehreren Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Die dafür erforderlichen Genehmigungen erwartet das Mainzer Unternehmen in den kommenden Monaten, für einen Teil der Projekte liegen sie bereits vor. Auch im Bereich der Batteriespeichersysteme hat Wiwi Consult mehrere Projekte in der Pipeline: In 2024 hat das Unternehmen Netzanschlusszusagen für fünf 10 MW-Projekte an unterschiedlichen Standorten in Rheinland-Pfalz erhalten.

Bei einem Teil der mehr als 40 Windenergieanlagen werden neue Umspannwerke für den Netzanschluss benötigt, über die die Energie im Stromnetz regional aufgenommen und weiterverteilt wird. Um die Realisierung der aktuell in Planung befindlichen Projekte unmittelbar nach Baureife angehen zu können, sichert sich der Projektentwickler Wiwi Consult durch eine frühzeitige Bestellung entsprechende Produktions- und Lieferkapazitäten für Großkomponenten. Für die Finanzierung setzt Wiwi Consult ergänzend auf ein Crowdinvesting über die Investmentplattform WIWIN. Das Emissionsvolumen der Crowdinvesting-Kampagne liegt bei 2,5 Millionen Euro. Die digitalen Wertpapiere haben eine Laufzeit von drei Jahren und sind mit 6 % p.a. verzinst.

Projektentwickler Wiwi Consult beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter:innen

Das Team der Wiwi Consult besteht mittlerweile aus über 70 Mitarbeitenden, die vielfach über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Akquise, Planung, Errichtung, dem Netzanschluss sowie dem Betrieb von Wind- und Solaranlagen verfügen. Ferner hat das Unternehmen bisher 28 Windenergieanlagen mit etwa 130 Megawatt installierter Leistung in Betrieb genommen. Allein in 2025 kommen zehn weitere Anlagen hinzu. „Wir haben eine prallvolle, stetig wachsende Projektpipeline und möchten jedes Projekt davon umsetzen. Jedes einzelne Windrad und jede noch so kleine Solaranlage leistet einen Beitrag zur Umstellung auf eine 100 Prozent saubere und nachhaltige Energieversorgung“, sagt Geschäftsführer Michael Böhm.

Dabei sieht Böhm Crowdinvesting als sinnvolle Ergänzung: „Ein Crowdinvesting kann kleinere und mittlere Branchenakteure beflügeln, ihre Projekte schneller umzusetzen und sich dadurch schneller auf die nächsten Projekte konzentrieren zu können. Darüber hinaus ist es oft der Wunsch der Standortgemeinden unserer Projekte, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern eine attraktive Möglichkeit zur finanziellen Beteiligung bieten. Das schafft Akzeptanz vor Ort, aber auch ganz grundsätzlich für das Thema Energiewende.“

